De Eden Golan de Israel a Nebulossa de España: los looks más impactantes (y extravagantes) que nos ha dejado la final más polémica de Eurovisión

El Malmö Arena de Suecia nos está dejando estilismos despampanantes y dignos de comentar en la gran final de Eurovisión 2024 de este sábado 11 de mayo. Muchos españoles han cancelado los planes de fiesta o se han reservado la fecha para tener una cita con la música y el espectáculo. Porque te gusten o no las propuestas de cada uno de los países, Eurovisión es uno de los programas que reúne a grupos de amigos y familias frente a la televisión. Eso sí, aunque el país esté dividido entre aquellos que aman la canción 'Zorra' para Eurovisión de Nebulossa o aquellos que la odian, todos queremos comentar el programa europeo con todos sus detalles. Uno de los temas de conversación que siempre surge tanto en plena emisión como al día siguiente son todos los looks de los 25 candidatos de cada país. Entre ellos se encuentra Mery Bas y Mark Dasousa, que han actuado en la octava posición y la cantante ha arrasado con un mono ajustado de 63.000 cristales negros confeccionado por el diseñador Michael Costello. Indiscutiblemente, la propuesta de Nebulossa para Eurovisión 2024 es totalmente distinta a la que nos mostró Blanca Paloma el año pasado con su tema 'Eaea' con un corpiño muy español en burdeos. También, se aleja de la espectacular y potente actuación de Chanel y su 'SloMo' en Eurovisión 2022, en el que alcanzó el tercer puesto y donde claramente deslumbró con el mono ajustado de más de 50.000 cristales de Swarovski hecho por Palomo Spain. No podremos saber si Nebulossa optará a ser una de las mejores posicionadas de la noche hasta última hora y terminadas las votaciones, en las que por costumbre España no suele salir muy beneficiada.

Aunque el foco de la final de Eurovisión esté en la canción y la puesta en escena, también hay otro detalle que debemos tener en cuenta. Nos estamos refiriendo al estilismo de cada representante, que tiene el objetivo de llamar la atención, así como de contextualizar el tema del que se habla. Es por ello que la gala también se resume en varias ocasiones como los mejores y peoreslooksde Eurovisión. Desde estilismos extravagantes y glamurosos como el de Sarah Bonnici (de Malta) con un mono ajustado al más puro 'Chanelazo' hasta el estilo coquette de Nemo, candidato de Suiza con la canción 'The Code'. No obstante, estamos seguras de que Europa tiene mucho de qué hablar sobre el estilismo de mujer empoderada que ha lucido Mery Basde Nebulossa reivindicado que las prendas ajustadas no tienen edad y que se pueden seguir llevando con 50 y 60 años.

Malin Åkerman con vestido blanco con escote cut-out y Petra Mede con vestido súper ajustado de efecto piel

Sweden Eurovision Song Contest Grand Final ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Mery Bas, de Nebulossa, con mono ajustado de 63.000 cristales en negro de Michael Costello, representante de España

Sweden Eurovision Song Contest Grand Final ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Eden Golan con vestido asimétrico y con cut-outs al estilo griego, representante de Israel

Final of 2024 Eurovision Song Contest in Malmo JESSICA GOW Agencia EFE

Tali y Fighter con body de mangas caídas, representante de Luxemburgo

Final of 2024 Eurovision Song Contest in Malmo JESSICA GOW Agencia EFE

Alyona alyona con vestido vaporoso y con volantes sutiles y Jerry Heil con conjunto de chaqueta y pantalones satinados, representantes de Ucrania

Eurovisión 2024. Gtres

Marina Satti con un look al más puro estilo Rosalía con crup top y falda globo metalizada, representante de Grecia

Sweden Eurovision Song Contest Grand Final ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Angelina Mango con top de escote cruzado y corsé combinado con pantalones de encaje, representante de Italia

Sweden Eurovision Song Contest Grand Final ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Nemo Mettler al más puro estilo coquette con abrigo de pelo y mini fada fluida, representante de Suiza

Final of 2024 Eurovision Song Contest in Malmo JESSICA GOW Agencia EFE

Raiven con mono muy ajustado y transparente, representante de Eslovenia

Final of 2024 Eurovision Song Contest in Malmo JESSICA GOW Agencia EFE

Silia Kapsis con estilismo casual de crop rop y pantalones anchos, representante de Chipre

Final of 2024 Eurovision Song Contest in Malmo JESSICA GOW Agencia EFE

Ladaniva con conjunto denim de chaqueta muy corta y mini falda de tablas, representantes de Armenia

Sweden Eurovision Song Contest Grand Final ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Solo queda esperar al resultado de las temidas votaciones, donde serán emitidos tanto por el jurado profesional de cada país como por el televoto de los espectadores.

Noticia en actualización*