Los looks de las estrellas de Eurovisión 2023 a juicio: ¿cuáles han sido los países mejor vestidos y los peores en la gala final?

Podemos decir, literalmente, que a estas horas Europa está dividida. ¿La razón? Es evidente, el Festival de Eurovisión 2023 que se está desarrollando ahora mismo en el Liverpool Echo Arena. Los representantes de los 26 países que forman parte de este certamen que congrega a cientos de miles de familias y grupos de amigos frente a la televisión -no hay planazo mejor este sábado- ya están dándolo todo al 100% sobre el escenario para llevarse, si es posible, el triunfo a su nación. Entre ellos, se encuentra Blanca Paloma, que ha actuado en octava posición y que ha brillado con luz propia en la gala final vestida de una arquera muy 'fashion' mientras nos maravillaba a todos con su tema, 'Eaea', su especial homenaje a las abuelas de la artista ilicitana con una propuesta, que estilísticamente hablando, y también en el terreno musical, no tiene nada que ver con la que mostró Chanel el año pasado en su tema 'SloMo', que se aupó hasta el tercer puesto. Y a pesar de que Blanca Paloma, a la que ya vimos con una impresionante capa blanca en la alfombra turquesa, es una de las favoritas para llevarse a España el galardón de este certamen llamado el Festival de la Canción de Eurovisión, no podremos saberlo a ciencia cierta hasta última hora de la noche y terminadas las temidas votaciones que en más de una ocasión nos han cortado la respiración. Porque aquí Eurovisión se vive intensamente, ¿sí o no? Pero lo que sí podemos ir adelantando mientras las actuaciones van tocando a su fin y nos acercamos al momento decisivo, son los mejores y peores looks de las estrellas de la gala final de Eurovisión 2023. Hoy en esta noche tan especial les sometemos a un juicio estilístico duro de pelar.

Porque en esta final de Eurovisión hemos visto estilismos de todo tipo. Desde looks impresionantes, como el de Blanca Paloma, vestida de una verdadera arquera muy fashion en el Liverpool Echo Arena, hasta otras elecciones que no nos han agradado tanto o, a nuestro juicio, solo han rozado el aprobado justo. Y como hemos dicho que íbamos a ejercer como unos verdaderos jueces de estilo, que tiemblen los artistas, porque ahí va nuestro veredicto. Estos son los países mejores y peores vestidos en esta final de Eurovisión 2023.

Blanca Paloma, sin duda, ha sido nuestra favorita y no porque sea de casa, pero es que la artista de Elche ha brillado como ninguna en su actuación vestida como una verdadera arquera con un pantalón blanco de piel y un corpiño granate y esculpido sobre un molde.

Blanca Paloma en los ensayos de Eurovisión 2023 SARAH LOUISE BENNETT/EBU EUROPAPRESS

La representante de Portugal en Eurovisión 2023, Mimicat, una cantante de pop soul también nos ha robado el corazón con su vestido de plumas rojo, perfecto para ser la invitada más llamativa y perfecta en nuestras celebraciones más especiales.

Grand Final of the 67th Eurovision Song Contest ADAM VAUGHAN EFE

En esta gala final, también hemos tenido un hueco muy especial para las tendencias más punteras de esta primavera, como las transparencias. De hecho, Remo Forren, el artista suizo que ya ganó la La Voz de su país ha mostrado un traje negro con mangas transparentes.

Grand Final of the 67th Eurovision Song Contest ADAM VAUGHAN EFE

Bianka, la representante de Polonia en Eurovisión 2023, que es cantante y DJ, se ha colado también en la lista de las estrellas mejor vestidas esta noche con un vestido mini con escote cruzado y bicolor, naranja y morado. ¡Es precioso!

Grand Final of the 67th Eurovision Song Contest ADAM VAUGHAN EFE

Marco Mengoni ha vuelto a ser el representante de Italia en Eurovisión. El cantante, que ya representó a su país en 2013, en Malmö, ha buscado poder hacer historia para su país y en el terreno estilístico ya lo ha hecho con su look en tendencia, integrado por una camiseta de brillos y un pantalón con efecto piel negra. Un estilismo que nos pondríamos siempre para ser los reyes de la fiesta.

Britain Eurovision Song Contest Grand Final ASSOCIATED PRESS AP

Loreen ha sido la representante de Suecia en el Festival de la Canción de Eurovisión 2023 en Liverpool con su tema en inglés 'Tattoo'. Su look, formado por dos piezas en color nude, un top crop y unos pantalones con aperturas, le ha llevado solo a rozar el aprobado.

Britain Eurovision Song Contest Grand Final ASSOCIATED PRESS AP

Jere Pöyhönen ha sido el representante de Finlandia en esta gala final. Sus mangas abullonadas en color verde flúor tampoco nos han convencido demasiado.

Britain Eurovision Song Contest Grand Final ASSOCIATED PRESS AP

Gustaph es el representante de Bélgica en Liverpool con su tema en inglés 'Because of You'. El tema tiene nuestro aprobado, pero su look, con pantalones y camisa rosa y gran sombrero blanco a juego de su blazer obviamente no, ya que peca de hortera.

Britain Eurovision Song Contest Final ASSOCIATED PRESS AP

La decisión de salvar del suspenso o destacar como uno de los artistas mejores vestidos de Eurovisión 2023 ha sido difícil. Y tú, ¿estás con nosotros?