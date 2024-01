Edurne arrasa con todo en su vuelta a Operación Triunfo con el vestido más sexy de efecto tipazo

Edurne ha vuelto por la puerta grande a 'Operación Triunfo', y esta vez para formar parte del jurado en esta gala 6 en la que finalmente fue expulsado Álex Márquez por un alto porcentaje. La cantante quedó sexta en su edición y consiguió hacer carrera tanto en la música como en la televisión, destacando en este medio como jurado de Got Talent, y ahora, además de visitar este lunes la academia para dar sus consejos a los concursantes de esta edición, también ha formado parte del jurado. “No os preocupéis tanto por la posición, es una chorrada. Sólo puede ganar uno [...]. Hay gente que ha salido la primera y no pasa nada. Mirad dónde está Lola Indigo”. Y la verdad es que no le falta razón a Edurne, pero obviamente nosotras nos hemos fijado en su vestido, porque no podía estar más guapa y arrebatadora en plató.

Hace ya 19 años que Edurne participó en 'Operación Triunfo' y ha querido regresar por todo lo alto con este vestido de 'efecto tipazo' y gran escote que resaltado aún más su tipazo y belleza natural. Un diseño brillante midi y de manga larga con un pronunciado escote en forma de pico y drapeado. ¿Podía estar más guapa? Ya os decimos nosotras que no.

Edurne en OT. @edurnity

En concreto, se trata de un vestido de Pinko de nueva temporada que cuesta 345 euros y con el que Edurne ha brillado más que nunca en su regreso al que fue su casa hace ya casi 20 años.