Una voz eurovisiva se suma al jurado de 'OT2023' en una prometedora gala 6

Esta noche a partir de las 22 horas se celebra la sexta gala de 'Operación Triunfo 2023', que retoma la competición tras el "armisticio" navideño. El programa de Prime Video dirá adiós esta velada a uno de los dos nominados: el granadino Paul o el cordobés Álex Márquez.

Sobre los dos talentos pende la espada de Damocles, a la que tendrán que esquivar una semana más interpretando respectivamente las canciones "When the party's over", de Billie Eilish, y "Contigo", de Sebastían Yatra y Pablo Alborán.

Asimismo, los 12 concursantes que aún prosiguen en la Academia comenzarán la gala cantando el popular tema "Music Sessions #52", el éxito de Bizarrap y Quevedo más conocido como "Quédate".

Esta vez la artista invitada para completar el jurado (compuesto perennemente por Buika, Álex Rouss y Cris Regatero) será nada menos que Edurne, finalista de la cuarta edición de 'Operación Triunfo' y representante española en Eurovisión en el año 2015.

Además de la artista madrileña, actuará en el plató el grupo Veintiuno, una joven banda de Toledo que hace música pop con toques funk y R&B.