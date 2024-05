De Edurne a Blake Lively, los looks de los famosos en el segundo concierto de Taylor Swift en el Bernabéu

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, y eso es lo que ha pasado en cuanto a la asistencia de famosas al segundo concierto de Taylor Swift en el Bernabéu, nada que ver con el miércoles. Si el primer día tuvimos un sinfín, desde Aitana a Violeta Mangriñán o Eugenia Martínez de Irujo, esta noche la asistencia ha sido mucho más escasa. Y lo que es lo mismo, la inspiración en looks también. Edurne tampoco quiso perderse el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu como una 'swiftie' más. Taylor Swift no es solo música, también moda, y lo acaba de dejar claro en su primer concierto en Madrid. La moda la ha acompañado como un elemento más del universo que ha creado, adaptándola a cada uno de sus lanzamientos como la herramienta comunicativa que es. Y es que sus distintas ‘eras’, algo patente desde el concierto de París a comienzos de mayo y con el que marcó el inicio de su gira europea, ‘The Eras Tour’ y ahora también en la primera noche en el Santiago Bernabéu. Después de 13 años sin pisar los escenarios de España, Taylor Swift ha regresado para llenar el estadio Santiago Bernabéu en su gira 'The Eras Tour'.

De lo más guapa Edurne a su llegada al Bernabéu con De Gea con su rubia melena rizada, camiseta negra de tirantes y vaqueros. Un estilismo básico, de esos que todas tenemos en el armario, lejos de los brillos, el rosa y las plumas, que tanto hemos visto en las 'swifties' estos días, pero que es una combinación que nunca falla para un concierto sin complicarte la vida. Y además, no le puede sentar mejor.

Edurne y De Gea. Gtres

Blake Lively y Ryan Reynolds han hecho doblete, y tampoco se han querido perder el segundo concierto en Madrid de su amiga. Hemos visto a Blake a través de las redes sociales de los fans con una chaqueta tweed en rosa, y top debajo combinado el rosa y azul, combinado con un short vaquero.

También se ha dejado ver, Andrea Pascual, mujer de Beltrán Gómez-Acebo con vestido negro con escote palabra de honor al que añadió un cinturón granate que combinaba con el bolso y botas cowboy.

Andrea Pascual. Gtres

Ahora sí, terminan los días de locura en Madrid por los conciertos de Taylos Swift, o lo que es lo mismo, vuelve la vida normal para todos.