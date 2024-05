De Blake Lively a Ryan Reynolds: estos son los famosos que irán al concierto de Taylor Swift en Madrid

Madrid acaba de recibir a una de las mayores estrellas del pop de la escena internacional. Taylor Swift ha aterrizado en la capital este 29 de mayo para atender a su cita en el Santiago Bernabéu, su primer concierto en España desde el año 2012. La expectación es máxima desde hace días, y centenas de fans se encuentran agolpados en las inmediaciones del estadio, donde algunos han pasado las últimas noches. Se esperan más de 50.000 asistentes en cada una de las dos actuaciones que la artista llevará a cabo en la ciudad, y entre ellos se encuentran muchos nombres conocidos.

El más destacado es, sin duda, Barack Obama. Aunque no se ha confirmado de forma oficial, son muchos los periodistas que han asegurado que el expresidente de los Estados Unidos ha viajado hasta Madrid para no perderse uno de los conciertos de Taylor Swift. Lo cierto es que no sería de extrañar, teniendo en cuenta que no solo es fan de la cantante, sino también de nuestro país, elegido muchas veces por su familia para disfrutar de sus vacaciones de verano.

También llegados de Estados Unidos, la periodista Alejandra Prat ha confirmado en el programa "Vamos a ver" que Blake Lively y Ryan Gosling tampoco se perderán el concierto de Taylor Swift en Madrid. Los actores, casados desde el año 2012, son íntimos amigos de la cantante de "Cruel Summer" y han querido acompañarla y apoyarla en su andadura por Europa en su gira "The Eras Tour", y de paso visitar España. "Iré al concierto de Madrid. Estoy emocionado. Mi mujer y mis hijos han estado en cinco o seis. Será el primero al que vaya porque este último año y medio he estado muy ocupado por el trabajo", explicó el protagonista de "Deadpool" en una entrevista reciente.

Taylor Swift llega a Madrid con una gran comitiva Ángel Díaz Briñas Europa Press

De vuelta en España, quien también bailará al son de las canciones de Swift en el Bernabéu será el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que reveló en una intervención en "El Intermedio" que había comprado las entradas: "Tengo una ilusión que es conocerla, es mi cantante favorita en este momento".

La influencer Mery Turiel también es una de las famosas confirmadas que lo dará todo entre los asistentes al concierto. De hecho, la misma tarde de este miércoles 29 de mayo ha compartido imágenes en las redes sociales en las que aparece preparando pulseras con las palabras "Cruel Summer" (una de las canciones de Taylor Swift) junto a una amiga.

Serán muchos más los que se unan a este destacado plantel de VIP’s y que publiquen por sorpresa su experiencia en uno de los conciertos más esperados de los últimos años.