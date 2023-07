Te enseñamos los pantalones que mejor sientan y que hacen efecto piernas más largas

Con la llegada del verano, nuestro armario se reinventa, introduciendo aquellas prendas más coloridas y en tendencia que durante el invierno dejamos atrás, pues preferimos vestirnos a partir de piezas de fondo de armario más versátiles y en tonos más oscuros. Por ello, y, aprovechando el buen tiempo y con las vacaciones a la vuelta de la esquina, hemos echado un vistazo a aquellas prendas que prometen hacerse virales durante estos meses. Sin duda, la ropa a todo color es un must en nuestra maleta este verano, sobre todo aquella en tono fucsia, pues está en tendencia el estilo 'Barbiecore', que no es más que prendas en dicho tono, creando 'total looks' al más puro estilo de la Barbie. ¿No sabes cómo vestirte con prendas de distintos tonos? Laura Escanes lucía hace unas semanas un look de lo más colorido compuesto por pantalón de rayas, sombrero del mismo color y, para darle un toque más básico, optó por una camiseta blanca, un look que no pasó desapercibido en redes. Los pantalones son una opción perfecta para las chicas que no quieran vestir con vestidos -la prenda más versátil por excelencia durante el verano-, pues los podemos encontrar en tiendas en todo tipo de tejidos y estampados. Este verano, además de estar en tendencia los shorts de tipo boxeador, hemos detectado que los pantalones de rayas marineras en vertical vuelven pisando fuerte. Lo mejor es que este tipo de pantalones favorecen a todo tipo de cuerpos, así que, además de ser fresquitos y en tendencia, conseguirás que tu figura se estilice aún más, creando un efecto de 'piernas más largas'.

Las rayas marineras nos recuerdan a la tendencia 'Mermaidcore', aquella que combina diseños del mar y texturas como la red, las lentejuelas o los flecos en tejido de hilo. Anna Padilla llevó un look 'Mermaidcore' hace unos días, un vestido que nos recuerda a las olas del mar y que promete convertirse en un vestido perfecto para looks de invitada. Aprovechando las rebajas, actualmente son muchas las prendas que están disponibles en tiendas con este estampado de rayas marineras verticales, y es que se trata de prendas de fondo de armario que todas deberíamos tener. Además, esta temporada las veremos en vertical, pues normalmente este estampado está diseñado en horizontal, con lo cual, hará un efecto más favorecedor y te verás mucho más estilizada. Sin más, te enseñamos los pantalones que más favorecen y que se convertirán en un imprescindible en tu armario este verano.

Pantalón cargo de rayas, de Pull & Bear (29,99 €)

Pantalón cargo de rayas Pull & Bear

Pantalón recto estampado rayas, de Zara (19,99€)

Pantalón recto estampado rayas Zara

Pantalón tiro alto, de Zara (17,99€)

Pantalón tiro alto Zara

Pantalón ancho pinzas, de Massimo Dutti Studio (99,95 €)

Pantalón ancho pinzas Massimo Dutti

Pantalón corto pijamero, de Mango (19,99 €)

Pantalón corto pijamero Massimo Dutti

Jeans rectos rayas, de Mango (22,99 €)

Jeans rectos rayas Mango

Pantalón de vestir, de Stradivarius (15,99 €)

Pantalón de vestir Stradivarius

Estos son algunos pantalones de rayas verticales que puedes encontrar en tiendas y que ayudarán a verte más estilizada.