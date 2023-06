Las mujeres 50+ nos enseñan cómo llevar el traje de lino mostaza con chaleco más viral de la temporada que puedes encontrar en Zara

El chaleco se ha posicionado como la prenda viral este año, convirtiéndose en la prenda más versátil, cómoda y elegante que toda amante de la moda ya tiene en su armario y que combina con el pantalón de pinza a juego. Ya hemos visto en numerosas ocasiones a nuestras influencers y celebrities favoritas lucirlo tanto en ocasiones especiales como para el día a día, como es el caso, por ejemplo, de Alba Díaz y su conjunto de chaleco y pantalón de lino gris de Zara, un look perfecto para ir a la oficina y que, como toque final, puedes añadir unas sandalias de tacón y unos pendientes maxi a todo color para darle un toque original y diferente al look. Sin duda, las influencers 50+ como Pilar de Arce son toda una inspiración a la hora de crear nuestros looks, pues tienen un estilo de lo más clásico, sencillo y muy elegante, siempre dándole ese toque en tendencia, como es el caso del conjunto de chaleco y pantalón de lino que lleva este fin de semana y que podemos encontrar en Zara.

Zara es la tienda favorita de todas las amantes de la moda porque aúna todas las prendas en tendencias y aquellas más clásicas de fondo de armario, y es que, como hemos mencionado anteriormente, los conjuntos de chaleco y pantalón de lino se ha convertido en el uniforme predilecto de muchas mujeres a la hora de vestirse para ir a la oficina, pues se trata de un 'total look' muy elegante y que estiliza el cuerpo. Para el día de hoy, Pilar de Arce lleva un conjunto en tono mostaza y de lino de chaleco y pantalón de Zara que ha conjuntado con una blazer en tono camel que crea un contraste perfecto de colores y, como calzado, lleva unas sandalias de tiras con un tacón sencillo que aporta ese toque casual al look. Siempre fiel a las gafas de sol maxi, Pilar de Arce lleva unas gafas de carey con un toque blanco que le sienta fenomenal. Se trata, por tanto, de un look de lo más sencillo, elegante y en tendencia que no ha pasado desapercibido y que ha conquistado a todas las amantes de la moda.

Chaleco sastre lino, de Zara (29,95€)

Chaleco sastre lino Zara

Pantalón recto lino, de Zara (39,95€)

Pantalón recto lino Zara

Los conjuntos de pantalón y chaleco prometen convertirse en viral este verano y en tiendas los veremos en todo tipo de tonos y estampados, así que hazte con el que más te guste para ir a la moda estos meses.