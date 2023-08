Escote de vértigo y jeans rotos: el look más rompedor de Victoria Federica en el concierto de Taburete en Starlite

Luis Fonsi, Álvaro de Luna... Victoria Federicano se pierde ni un solo concierto de los artistas del momento en Starlite. Desde que llegó de Ibiza y se asentó en Marbella para disfrutar del festival boutique, la royal influencer no ha dejado de regalarnos estilismos de todo tipo que, no sabemos cómo, per consigue defender todos a la perfección. En esta ocasión y, para asistir al concierto más pijo de Taburete, el grupo liderado por Willy Bárcenas (que hace unas semanas se casaba con Loreto Sesma), Victoria Federica nos ha sorprendido con un estilismo de lo más casual, digno de las reinas del streetstyle, que nos recuerda mucho al que llevó para el concierto de Luis Fonsi y que nada tiene que ver con el vestidazo de Andrew Pocrid con el que arrasó en la XIV edición de la gala Starlite y que, más tarde, se subastó (por 7.500€), al igual que el de Paula Echevarría, firmado por Rosa Clará.

En eta ocasión, la royal de moda nos ha sorprendido con un body negro de tirantes anchos, con maxi escote, que ha combinado con unos jeans de tiro bajo, con corte recto, efecto lavado y rotos en las rodillas, que le aportan un toque macarra. Victoria Federica ha decidido aportar el toque de color al look con sus complementos y ha optado por un bolsito de hombro en color amarillo neón, que resalta su bronceado y por unas zapatillas blancas, con la suela azul, detalles en color crema y cordones en negro, a juego con su outfit y muy acorde a su estilo. Se trata de las White Sneakers out of office with logo de Off White, una de sus firmas preferidas.

Victoria Federica GTRES

White Sneakers out of office with logo de Off White, en Symbol (588€)

¿Cuál será el próximo concierto al que acuda Victoria Federica? Estamos ansiosas por ver su nuevo estilismo y enamorarnos de cada uno de sus detalles.