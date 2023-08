Victoria Federica sí se deja ver navegando en Formentera con amigos y el bikini más arriesgado

Mientras a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía no las hemos podido ver navegando con sus amigos en aguas de Mallorca, a Victoria Federica sí que la hemos visto de nuevo dándolo todo en Formentera. Pero de momento nosotras lo que fichamos son sus looks de vacaciones a las islas, porque después de los bikinis más en tendencia, ahora la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar ha apostado por el bikini de triángulo que más le gusta este verano que es el de leopardo o con la tendencia metalizada tan 'Mermaidcore'. Porque Victoria Federica no sale de Ibiza y de Formentera este verano, eso es un hecho. Porque una vez más, Victoria Federica no ha dejado indiferente a nadie y lo ha demostrando de nuevo. Los bikinis de la royal son los más arriesgados este verano.

De las fiestas en Ushuaïa a pasar el día en un barco en Formentera, ese podría ser el resumen del verano y de la vida de Victoria Federica. Vestidos boho, chalecos y bikinis de lo más monos para ser la estrella de todas las playas, y Victoria Federica nos lo demuestra desde Riviera Maya con el primer bronceado de la primavera. El suyo lo firma Mercedes Paz, es el modelo Amalfi y cuesta 62 euros.

Victoria Federica navegando en Formentera. Gtres

Aunque muchas veces asociemos el estampado de leopardo a la estética más choni, ahora Victoria Federica nos ha dejado claro que también es pijo y seguro que este verano nos sorprenden con modelos aún más bonitos, que resalten la figura de las chicas más pijas y cayetanas de toda España. Porque sin duda, el punto boho de esta marca le encanta a las chicas que mejor visten y a las más pijas como Victoria Federica.