El espectacular vestido con toques dorados de Alba Díaz es todo lo que necesitas para ser la invitada perfecta

Durante los meses de verano tendemos a tener muchos más compromisos sociales como cenas, cumpleaños especiales, aniversarios o bodas que hacen que tengamos que pensar en un look más elegante y sofisticado que sumen a quizá los complementos y el calzado que ya tengamos con nosotros. Cuando esto pasa y no sabemos qué vestido o look llevar, tenemos dos opciones, quizá la más recurrente es hacernos con vestidos de invitada low cost, pues son muchas las marcas que lanzan sus propuestasde vestidos de invitada a un precio asequible y son de lo más elegantes, clásicos y con toques en tendencia. Sin embargo, han aparecido numerosas firmas de moda 'made in Spain' que están arrasando en redes sociales gracias a que las influencers españolas están luciendo sus prendas. Es el caso de Alba Díaz, quien nos mostraba un vestido de lo más sencillo, clásico y muy fluido en tonos rosados y dorados de la firma española María Dolores Guillen Guerrero y son numerosas las veces que tanto Alba Díaz como Vicky Martín Berrocal han apostado por la marca por su cercanía a la diseñadora, como es el caso de Vicky Martín Berrocal y este vestido largo de nido de abeja en vichy celeste.

Podríamos decir que la hija de Vicky Martín Berrocal tiene un estilo de lo más casual, sencillo y muy en tendencia para el día a día, como por ejemplo este look que llevó Alba Díaz compuesto por mini falda y top y que combinó con unas sandalias negras de plataforma. Sin embargo, para ocasiones más especiales como bodas o cumpleaños, Alba Díaz sabe cómo lucir perfecta. Ya vimos a Alba Díaz lucir un espectacular vestido ceñido en azul marino -un color que favorece mucho a las chicas castañas- para un día muy especial. Para esta ocasión, Alba Díaz apostaba por un vestido fluido y largo en rosa palo con detalles dorados asimétrico y ceñido a la cintura con un lazo, lo que hace que estilice aún más la figura y, como accesorios, unos pendientes de aro dorados y un bolso mini en nude, dejando así todo el protagonismo al vestido. Se trata, por tanto, de un vestido perfecto para una ocasión muy especial de la firma María Dolores Guillen Guerrero, el cual pronto estará disponible en su plataforma.

Alba Díaz lucía este espectacular vestido que podríamos usar para un sinfín de ocasiones dependiendo de los accesorios que escojamos.