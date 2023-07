Aletheia: 'Los valores en los que se fundamenta nuestra firma son la felicidad, la salud, la comunidad y la verdad'.

Cada vez más son las firmas de moda 'made in Spain' que están creciendo en el mercado, sobre todo aquellas encaminadas al mundo de los vestidos de invitada, así como otras tantas que se centran en el streetwear, creando así una alternativa más sostenible y respetuosa con el cuidado del medio ambiente. El slow fashion nos ha enseñado que no hace falta sumarnos a todas las tendencias que las tiendas lanzan al mercado cada temporada, y es que con tan solo aquellos básicos de fondo de armario y ciertos accesorios, podemos crear un armario cápsula con la que lucir un sinfín de looks diferentes. Prendas como unos jeans básicos, una camiseta blanca o una gabardina. Si nos paramos a pensar, este estilo es muy propio de Sassa de Osma, quien opta -en la medida de lo posible-, por prendas sostenibles de la mejor calidad. Sin embargo, y pese a que haya muchas firmas de moda 'made in Spain' en nuestro país, son muy pocas aquellas que llevan a cabo un proceso de principio a fin en un mismo Atelier, tintando además las prendas que luego cosen a mano, intentando cuidar el medio ambiente y el exceso de producción. Se trata de Atelier Aletheia, una pequeña firma de moda sostenible que se encuentra en pleno centro de Madrid, donde nada más abrir las puertas una sensación de paz y tranquilidad recorre tu cuerpo.

Atelier Aletheia es una firma de moda hecha enteramente en España especializada en vestidos, blusas, kimonos y faldas diseñadas y confeccionadas a partir de tejidos de la mejor calidad. Son piezas atemporales que se mantendrán en el armario por muchos años, convirtiéndose en prendas recurrentes a la hora de acudir a un evento, pues son que fácilmente pueden ser usados como looks de invitada. Además del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, la firma aboga por una moda tranquila, sencilla, atemporal y pura.

¿Quién hay detrás de Atelier Aletheia?

Detrás de Atelier Aletheia estamos Ayako Yokota y yo, Gavina Ligas. Hace 15 años, comencé mi investigación sobre las plantas y sus colores. A este camino, se unió Ayako, una hábil artesana en patronaje y confección. Por aquel entonces ambas trabajábamos en Sybilla, yo como directora creativa y ella se encargaba de materializar a la perfección mis ideas y dibujos.

¿Cómo surgió la idea de crear una firma de moda ‘made in Spain’?

Ayako es japonesa y yo Italo-francesa, pero vivimos en España y desde el principio fue fundamental para nosotras empezar por entender nuestro entorno y trabajar sobre él.

¿Cómo es el día a día en el taller?

Nuestro taller se encuentra frente del Río Manzanares, es una estupenda ubicación para centrarnos en nuestros quehaceres de cada día. Estamos en el centro de la ciudad pero a la vez podemos sentir la presencia de la naturaleza. Nuestro día a día es muy variado y orgánico, nada monótono. Aparte de hacer nuestras prendas, tenemos muchos otros proyectos y colaboraciones.

Nosotras hacemos los patrones, cortamos los tejidos, confeccionamos y a veces incluso creamos cuadros. Dependiendo de la época del año, teñimos con determinadas plantas que ofrecen diferentes colores. Pensamos en la composición de las formas, y cuando nuestras ideas encajan nos ponemos las manos a la obra. Normalmente el taller se divide en tres: la cocina, donde se realizan los tintes; la mesa, donde se corta y confecciona; y el pupitre y el salón, desde donde salen los diseños gráficos y toda la parte de gestión y comunicación.

Colaboramos con distintas escuelas y universidades por lo que durante el año también tenemos varios chicos de prácticas a los que formamos y dirigimos en sus tareas.

¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de crear una firma sostenible?

La sostenibilidad completa y la trazabilidad perfecta son muy difíciles de conseguir tal y como está organizado el mundo a día de hoy. Nos enfrentamos a una resistencia sistémica. Sin embargo, nuestros valores y personalidad son más fuertes y nos negamos a ir por el camino fácil. Hacemos muchos esfuerzos para que todas las materiales que utilizamos sean respetuosas con el medio ambiente y las personas, al igual que minimizamos al máximo los residuos en los procesos que realizamos en el taller, nuestros envíos, etc.

Detrás de nuestros fuertes esfuerzos de sostenibilidad hay mucho trabajo y mucho tiempo que no es fácilmente comprendido por el cliente final. Somos una marca pequeña y nuestra comunicación no tiene el alcance que puede tener una marca grande. Además, nuestra financiación es limitada pues no contamos con inversores externos. Darse a conocer en un sector tan saturado como el de la moda, manteniéndote fiel a tus valores de marca, también es todo un desafío. Aunque todavía nos queda camino, vamos a seguir trabajando para que nuestro mensaje de respeto por la naturaleza, artesanía y sostenibilidad, en todos los sentidos, vaya llegando a más gente.

¿Cuáles son los valores en los que se fundamenta vuestra firma?

Felicidad, salud, comunidad y verdad.

Teñís vosotras mismas las prendas que luego confeccionáis en el taller, ¿cómo es el proceso?

El proceso de tinción es largo y lento en comparación a lo que se hace normalmente en la producción en masa de los tejidos industriales. Los tejidos que utilizamos tienen que pasar por diferentes pasos como el lavado, secado, mordentado y finalmente teñido. Para preparar la olla del tinte, también tenemos que hacer la extracción del pigmento cocinando la planta al menos una hora. Muchas de las plantas tintóreas que usamos son recolectadas por nosotras. Ya sean de los árboles de nuestros jardines o bosques (laurel, nuez, castaño y abedúl), de las calles de Madrid (sófora y retama) o residuos de las cocinas (cáscaras de cebolla, aguacate y granada). El tiempo de teñido va desde una hora hasta 48 horas. En la tinción natural es difícil que el color deseado salga a la primera, por lo que muchas veces hay que volver a realizar el proceso, fortaleciendo o modificando el PH.

Después del tintado, hay que lavar y secar. Una vez el color está como deseamos, planchamos la tela y finalmente podemos cortar nuestros patrones. Hasta llegar aquí, pueden pasar de 2 a 5 días.

Como podéis imaginar, los tejidos teñidos de manera natural rara vez son homogéneos, por lo que el proceso del corte es bastante laborioso, evitando las imperfecciones y desperdiciando lo menos posible. Somos muy exigentes en los acabados de las costuras, y confeccionar las sedas teñidas no es fácil, no se sabe hacer en todos los talleres, por eso las confecciona Ayako en el taller y colaboramos con otras dos modistas de máxima confianza.

¿Para quién está destinada vuestra firma?

La idea principal de Aletheia es escapar del molde que impone la actual industria de la moda. Nuestros patrones son sencillos y atemporales, las prendas son sueltas y sientan bien a todo el mundo. Los colores son infinitos, por lo que puedes encontrar el color que realmente te favorezca y sabiendo que no hay dos iguales en el mundo. Nuestros clientes varían. Vestimos a mujeres de todas las edades e incluso realizamos prendas a medida para hombres y niños.

Estáis muy concienciadas con el medio ambiente y la sostenibilidad, desde vuestra firma, ¿qué hacéis para reducir al máximo el impacto medioambiental?

Utilizamos únicamente tejidos naturales, pues son los únicos que funcionan con nuestros materiales tintóreos provenientes de plantas, también usamos mordientes no tóxicos. Intentamos no desperdiciar el agua y sobre todo, guardar cada retal. En nuestra marca, trabajamos desde un concepto llamado mottainai, una palabra japonesa que expresa la pena al desperdiciar algo o considerarlo basura. Con ellos nosotras hacemos otras prendas, cuadros u objetos decorativos.

Firma española de moda Atelier Aletheia Atelier Aletheia

¿Hacia dónde creéis que va encaminada la moda actual? ¿Creéis que las nuevas generaciones son más conscientes de la sostenibilidad y la moda más ética?

Desgraciadamente, no creo que la moda actual vaya en la dirección correcta tan rápido como se debería. Pienso que todo sigue siendo igual. En muchas ocasiones, los intentos de sostenibilidad de muchas marcas se quedan en "greenwashing" y poco más. Por otro lado, también veo muchos proyectos e investigaciones textiles intentando encontrar nuevas alternativas, innovando en la fabricación de nuevos tejidos y nuevos procesos más respetuosos que me hacen ser optimista.

También tengo fe en las nuevas generaciones. Siento que es una generación que consume mucha ropa de segunda mano y no tiene problema en mezclar diferentes mercados. Creo que es una buena manera de reducir el consumo de materias primas y fabricación.