Estamos seguras de que el jersey bicolor de marca española de Isabel Díaz Ayuso se va a agotar en las rebajas

¿Os acordáis de aquello de "rosa y rojo, puñetazo en el ojo"? Pues pasó al olvido, la moda lo sabe y también Isabel Díaz Ayuso que lo acaba de dejar claro con este jersey de rebajas. Lo ha hecho en el marco del Foro XIV Spain Investors Day que reúne en la capital a las principales firmas del Ibex-35 e importantes multinacionales foráneas, destacando que este dossier ha sido elaborado por la Agencia para la captación de inversión Invest in Madrid, que recoge, entre otras cosas, la red de infraestructuras y comunicaciones de la Comunidad o el suelo disponible. Y nosotras como hacemos a diario no hemos podido dejar de fijarnos en el look de Isabel Díaz Ayuso con este jersey bicolor en rosa y rojo, que además hemos descubierto que es de marca española y está rebajado.

Hablamos de Lola Casademunt, la firma del jersey que luce esta mañana Isabel Díaz Ayuso en otro día frío pero soleado en Madrid. Una prenda de punto en rosa y rojo que sigue la tendencia que, ya sea en una misma prenda o en nuestro look en general, se ha puesto más de moda que nunca. Lo hemos visto en pasarelas, con firmas como Valentino, Michael Kors o Gucci incluyendo esta combinación en sus desfiles, pero también en el street style. Y ahora la presidenta de la Comunidad de Madrid quien la luce con este jersey de rebajas.

Ayuso con jersey español de rebajas. EDUARDO PARRA EUROPAPRESS

Jersey bicolor logotipo, de Lola Casademunt (rebajado a 74,95 euros)

Jersey bicolor. Lola Casademunt

Una prenda a todo color, predominando el rojo más tendencia, que nos parece un gran acierto para ir a la oficina este mes de enero con un toque de estilo como hace Ayuso.