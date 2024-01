10 vestidos de Zara, Mango y Sfera que están a punto de agotarse en las rebajas de este enero 2024

Una de las prendas que son las primeras en agotarse en las rebajas son los vestidos. En todas sus versiones y diseños, desde los más elegantes hasta los más sencillos para el día a día. Pues bien, las rebajas de enero 2024 han venido acompañadas de las mayores sorpresas para impresionar a todas las editoras de moda. Y es que nos han presentado sus modelos más icónicos y best sellers con descuentazos. Sin embargo, las mujeres más rápidas han sido, también, las más listas y se han hecho con todos los vestidos (más bonitos y favorecedores) hasta casi llegar a agotarlos. Como de costumbre, las marcas españolas como Zara, Mango y Sfera son las favoritas a la hora de buscar el modelito definitivo y no paran de reponer los vestidos que más nos gustan. Porque tanto nosotras como las expertas en moda tenemos claro que los vestidos son la prenda estrella en un fondo de armario y, también, triunfan por ser ponibles para cualquier ocasión. De la misma manera que las editoras de moda ya han desvelado sus prendas favoritas para invertir en las rebajas, también han hecho saber aquellos vestidos de Zara, Mango y Sfera que están a punto de agotarse. Por lo que tú no puedes tardar en hacerte con ellos.

En nuestra confiada (y mejor amiga) marca española,Zara, encontrarás desde los vestidos de terciopelo con cut out más elegantes para tu próxima cita hasta los típicos vestidos largos de lunares que hasta se pondría Julia Roberts en Pretty Woman. Así como, las propuestas de efecto ante con fruncido que se hicieron tan viral en su lanzamiento. Asimismo, la marca catalana, Mango, no se queda nada atrás. Pues está agotando tanto los vestidos más sexis con cut out en los laterales como los mini vestidos boho súper ponibles con botas cowboy. Tampoco puede faltar en nuestro vestidor los socorridos vestidos de canalé o de tweed para recurrir a ellos a diario. Respecto a Sfera, te vas a enamorar de las opciones más festivas y creativas. Pues nosotras ya tenemos en la cesta de la compra los vestidos rojos con flecos, los tricolores (que también van a obsesionarse las mujeres de 50 años) y los más románticos decorados con vivo en contraste.

1. Vestido terciopelo, de Zara (rebajado a 20 euros)

Vestido terciopelo. Zara

2. Vestido de lunares, de Zara (rebajado a 23 euros)

Vestido de lunares. Zara

3. Vestido efecto ante, de Zara (rebajado a 26 euros)

Vestido efecto ante. Zara

4. Vestido cut out, de Mango (rebajado a 30 euros)

Vestido cut out. Mango

5. Vestido mini boho, de Mango (rebajado a 23 euros)

Vestido mini boho. Mango

6. Vestido canalé, de Mango (rebajado a 28 euros)

Vestido canalé. Mango

7. Vestido tweed, de Mango (rebajado a 26 euros)

Vestido tweed. Mango

8. Vestido con flecos, de Sfera (rebajado a 40 euros)

Vestido con flecos. Sfera

9. Vestido tricolor, de Sfera (rebajado a 20 euros)

Vestido tricolor. Sfera

10. Vestido con vivo en contraste, de Sfera (rebajado a 40 euros)

Vestido con vivo en contraste. Sfera

Indiscutiblemente, una de las piezas que no puede faltar en tu lista de compras de estas rebajas de enero 2024 son los vestidos para todas las ocasiones. Te arreglan el look en un momento y siempre quedan bien.