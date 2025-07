Ana Duato reaparece en Ibiza tras ser absuelta con un look cómodo con mini vestido negro y chanclas

Ana Duato ha regresado a la vida pública con la naturalidad y elegancia que siempre la han caracterizado. La actriz ha sido fotografiada este 7 de julio en Ibiza, su lugar habitual de descanso estival, acompañada por su hija María Bernardeau y el actor Miguel Fernández, justo después de conocerse su absolución en el caso Nummaria. Una aparición muy esperada que ha coincidido con una de las noticias más importantes de su vida personal y profesional.

Ana Duato ha demostrado con este look que no necesita artificios para transmitir seguridad, paz y madurez. Tras años defendiendo su inocencia ante los tribunales, la intérprete de Cuéntame cómo pasó ha elegido dejarse ver de la forma más honesta posible: sin maquillaje, con el pelo recogido y con un estilismo que refleja su esencia natural. Este regreso público no solo marca un punto de inflexión legal y personal, sino también estilístico: la actriz apuesta por una estética real, sin filtros, donde prima la comodidad por encima de la imagen impostada. Un mensaje que conecta con los nuevos códigos de moda consciente y emocional.

Un look cómodo, natural y lleno de significado

Para su paseo por la isla pitiusa, Ana ha apostado por la sobriedad y el confort. La actriz ha lucido un vestido negro de tirantes y corte recto, una prenda básica que nunca falla en el armario de verano. Sin ornamentos ni estridencias, este diseño demuestra cómo menos es más cuando se tiene una actitud segura y relajada. El negro no solo estiliza, sino que también simboliza elegancia y fortaleza: dos conceptos que definen a la perfección el momento vital que atraviesa Duato.

Ana Duato en Ibiza. Gtres

Completando el conjunto, ha llevado unas sandalias planas estilo pala en tono neutro, ideales para pasear por la costa con total comodidad, y un bolso shopper grande en tejido natural, funcional y versátil para una jornada bajo el sol. Como único accesorio llamativo, unas gafas de sol negras tipo maxi que le aportan ese aire de estrella discreta que no necesita llamar la atención para brillar.