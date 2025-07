Estos shorts elegantes han destronado a las bermudas y ya los llevan las que más saben de moda

Parecía que las bermudas se habían hecho con el trono de los pantalones de verano perfectos, para ir a la playa, en una noche de concierto o festival e incluso para ir a la oficina en clave sofisticada, pero las prescriptoras de moda, es decir nuestra inspiración para estar al tanto siempre de las últimas tendencias dicen que hay otro tipo de pantalones cortos mucho más cómodo y elegante sin el que no pueden vivir esta temporada. Y ya los estamos viendo en sus maletas de vacaciones, así es cosa de poco tiempo que tú también los veas por todas estas vacaciones.

Estamos hablando de pantalones de seda, sí, el equivalente a los pantalones pijameros que tanto éxito tuvieron durante la temporada otoño-invierno han encontrado en los shorts lenceros su máximo aliado. Se pueden llevar en un total look de seda con top lencero a juego para una cena romántica, con tu bikini favorito para bajar a la playa o incluso al chiringuito en clave très-chic o darles un aire más casual con la eterna camisa blanca o de rayas para un paseo por la ciudad. Sea como sea, el resultado es elegancia relajada en clave lujo, pero no, a pesar de lo que puedas pensar no necesitas gastarte una fortuna para hacerte con la próxima prenda viral del verano.

Los shorts de seda son la prenda más cómoda, fresquita y elegante del verano

Nosotras ya nos estamos imaginando la estampa: vistas al mar, Aperol en mano y shorts lenceros como uniforme vacacional, sí una y mil veces. Así que si tú también quieres que tu maleta se llene de lujo silencioso al más puro estilo 'old money' toma nota, porque hemos encontrado los modelos más especiales para que te sientas como una auténtica bella durmiente con mucha clase.

Shorts lenceros seda, de Kate Moss x Zara (59,95 euros)

Shorts lenceros seda. Kate Moss x Zara

Una joya lencera de inspiración boudoir que parece sacada directamente del tocador de los años 30: así son los shorts de seda de la colección de Kate Moss para Zara, perfectos para elevar cualquier look vacacional con un aura de nostalgia sexy.

Shorts satinados encaje, de Zara (rebajados a 5,99 euros)

Shorts satinados encaje. Zara

El verde más fresco del verano se alía con el encaje en estos shorts de satén que gritan escapada mediterránea. Llévalos con camisa de lino blanca y sandalias de cuero para un look effortless con acento griego.

Shorts de seda beige, de Zara Home (49,99 euros)

Shorts de seda beige. Zara Home

Minimalismo elevado al máximo exponente: estos shorts beige de seda son la pieza clave para abrazar el lujo silencioso con cada paso. Llévalos con una camiseta básica y joyas doradas para un efecto 'cool girl' instantáneo.

Shorts satinados bajo bordado, de Mango (35,99 euros)

Shorts satinados bajo bordado. Mango

Para las que no renuncian al negro ni en verano, estos shorts con bajo bordado son la definición de sofisticación veraniega. Combínalos con un top de crochet y sandalias joya para un look de noche irresistible.

Pantalones cortos de satén sin cierres, de &Other Stories (59 euros)

Pantalones cortos de satén sin cierres. &Otherstories

Elegancia relajada con aire urbano: estos shorts en satén marrón se cuelan en el armario de las insiders como alternativa al lino clásico. El secreto está en combinarlos con una blazer fluida y mules para conquistar la ciudad.

Shorts seda puntilla contratono, de Mango (49,99 euros)

Shorts seda puntilla contratono. Mango

Dúo cromático inesperado, pero ganador: el contraste entre el marrón terracota y el encaje fucsia convierte estos shorts en el toque vibrante que necesita cualquier maleta chic. Póntelos con un top lencero a juego para un total look de impacto.

Puede que empezaran como una prenda reservada al universo de la lencería, pero este verano los shorts lenceros se pasean con orgullo por las calles, playas y terrazas más estilosas del Mediterráneo. Las que más saben de moda ya los han elevado a la categoría de uniforme veraniego definitivo. ¿El truco? Llevarlos con la misma seguridad con la que te pondrías unas bermudas vaqueras, pero con la ligereza y sofisticación de quien domina el arte de vestir sin esfuerzo.