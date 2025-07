Las sandalias planas con tachuelas de Amelia Bono que vuelven a ser el comodín más cañero del verano

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer. La empresaria e influencer ha compartido en sus redes una imagen disfrutando de una noche veraniega “con un poquito de fresco” a solo 20 km de Madrid, y nos ha regalado un nuevo look cómodo, relajado y con un puntazo de estilo rockero gracias a sus inseparables sandalias planas con tachuelas. Un calzado que, temporada tras temporada, demuestra por qué sigue siendo el favorito de las chicas con rollazo.

Con las piernas cruzadas y copa de vino blanco en mano, Amelia Bono posa luciendo un outfit casual compuesto por un jersey con estampado tipográfico en azul marino y blanco, unos shorts negros y sus ya míticas sandalias planas con tiras finas decoradas con tachuelas metálicas. Un modelo que nos recuerda inevitablemente a las famosas Rockstud de Valentino, aunque mucho más relajado y ponible para las noches informales de verano.

El look de Amelia Bono para una noche casual de verano

Estas sandalias combinan con absolutamente todo: vestidos fluidos, vaqueros, shorts o incluso looks más arreglados si buscas darle un toque rebelde a un conjunto sofisticado. Su estética rock chic, su comodidad y su capacidad para elevar hasta el look más básico las convierten en una apuesta segura en cualquier maleta estival. No es la primera vez que Amelia apuesta por este tipo de calzado. Lo ha lucido en escapadas a la playa, en terrazas urbanas y en planes de verano con amigos, demostrando que invertir en un par de sandalias planas con tachuelas es una de las mejores decisiones fashionistas que puedes tomar antes de agosto.

Amelia Bono. @ameliabono

¿Lo mejor? Las firmas low cost también ofrecen versiones inspiradas en este diseño, así que si te has enamorado del look de Amelia, estás a solo un clic de hacerte con unas muy parecidas sin dejarte el sueldo.