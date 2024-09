Estas son las 8 tendencias que hemos rescatado del Festival de San Sebastián para ser la invitada perfecta

El Festival de San Sebastián ha dado para mucho en términos de estilo y por eso hemos decidido, echar la vista atrás y seleccionar algunos de los mejores looks de invitada perfecta que han pasado por la red carpet estos días. Y es que no hay nada que nos guste más después de que un festival como el de San Sebastián termina que repasar los mejores momentos fashion de sus asistentes y recopilar tendencias para nuestros looks. Seamos sinceras, ¿qué puede haber más inspirador que ver a nuestras celebrities favoritas con sus mejores galas para convertirnos en las invitadas perfectas de cara a cualquier evento que tengamos en lo que resta de año o para el 2025? Pues eso.

Desde el 20 hasta el 28 de septiembre, la ciudad de San Sebastián se ha teñido de glamur y sofisticación en su 72a edición, todo hay que decirlo, ha habido looks muy elegantes y sofisticados y otros no tanto, pero esto es así en cualquier evento de prestigio. Ahora toca hacer un poco de memoria y recordar los mejores looks de invitada perfecta que te servirán para tus próximos eventos, desde los vestidos con capa a los satinados, todos tienen cabida en nuestra lista, así que coge papel y boli porque empezamos. Estas son las 8 tendencias que hemos visto en el Festival de San Sebastián para que tú también seas la invitada perfecta.

Vestidos satinados

El satén va a volver a apoderarse de los looks de invitada de las más elegantes, ya sea en tonos empolvados como este de Úrsula Corberó o en tonos más profundos como el azul marino o el verde aceituna, en definitiva, el satén en todos sus colores será una gran opción.

72 Festival de Cine de San Sebastián Javier Etxezarreta Agencia EFE

Diseños con encaje sutil o no tanto

No hay nada más romántico y femenino que un vestido con encaje, este de Penélope Cruz es ideal para inspirarte si tienes un evento de día, en negro también queda ideal para eventos de noche ya sean de cóctel o gala.

Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián. Gtres

Tonos pastel

Nos encanta ver tonalidades pastel en las alfombras rojas, sin duda el amarillo suave junto con el azul bebé y el rosa palo serán tus mejores aliados. Además, si le añades un escote en v y unas mangas con volantes como en el caso de Victoria Luengo tendrás la combinación perfecta.

72 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián Javier Etxezarreta Agencia EFE

El tejido estrella: Terciopelo

Al igual que el satén, los vestidos con acabado aterciopelado están triunfando no solo en San Sebastián sino también en las semanas de la moda europeas, así que ya sabes si buscas un toque de elegancia y distinción en tus looks de invitada, aquí tienes la solución. Gracias Elena Rivera.

Elena Rivera. Gtres

Vestido capa

Es un hecho, los vestidos estilo capa están por todas partes, es cierto que no son para todos los gustos, pero sí los combinas con accesorios minimalistas como Gigi Vives para que no roben el protagonismo a la capa tendrás un look moderno, en tendencia y de lo más original.

Gigi Vives. Gtres

Un color estrella: el burdeos

El color por excelencia de la temporada tenía que estar en esta lista, estamos seguras de que el burdeos no solo va a triunfar en otoño, también va a ser uno de los colores más deseados en cuanto la temporada navideña se vaya acercando. Los diseños drapeados como este de Maggie Civantos son tremendamente favorecedores.

Maggie Civantos. Gtres

Un estampado favorecedor: Las flores

Las flores son uno de los estampados más sencillos, pero a la vez más versátiles y eso los hace un acierto seguro de cara a cualquier look de invitada si no que se lo pegunten a Ester Expósito. Ya sea en otoño, invierno, primavera o verano, los vestidos con flores son siempre un sí rotundo.

Ester Expósito. Gtres

Animal print también en las alfombras rojas

Las más atrevidas están de enhorabuena y es que llevado con sutileza y elegancia como hace Fuen Albadalejo, los vestidos con animal print son una apuesta extremadamente estilosa.

Fuen Albaladejo en el Festival de San Sebastián. Gtres

Ahora que hemos desglosado las tendencias de invitada perfecta que nos ha dejado el Festival de San Sebastián, ¿tienes ya alguna favorita?, nosotras no podemos esperar a tener nuestros próximos eventos para poner alguna de ellas en práctica.