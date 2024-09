De María Pombo a Rocío Crusset, los looks más glamurosos de la otra alfombra roja del Festival de San Sebastián

Mañana termina el Festival de Cine de San Sebastián, pero no por eso no nos para de dejar lookazos y anoche lo hizo en la otra alfombra roja. Sí, no la de Pedro Almodóvar con Begoña Gómez, si no la que estaba María Pombo en una fiesta por todo lo alto. Vanity Fair y Armani Beauty se unieron anoche para celebrar una noche de talento y belleza en el marco de la 72º edición del Festival de Cine de San Sebastián. Alberto Moreno, Head of Editorial Content de Vanity Fair España fue el anfitrión de una velada exclusiva en la que se darán cita destacadas figuras del cine, la moda y la vida social en un marco único. Y ahí es donde hemos visto lucir sus mejores galas a María Pombo, Eugenis Silva o Rocío Crusset.

María Pombo ha vuelto a arriesgar y a salir de su imagen más clásica con este vestido María Pombo transparente con un discreto estampado animal, el cuello subido, manga larga y corte recta.

María Pombo. Gtres

Rocío Crusset derrochando su belleza más española con vestido bohemio de color gris perla con un pronunciado escote en V, manga larga ligeramente abullonada y falda vaporosa.

Rocío Crusset. Gtres

Eugenia Silva con un look más rompedor con mono brillante, abrigo y casquete en la cabeza.

Eugenia Silva. Gtres

Alejandra Onieva con minivestido palabra de honor en gasa con brillos.

Alejandra Onieva. Gtres

Isabelle Junot con un estilismo muy diferente al que nos tiene acostumbradas con blusa con cuello mao y pantalones bombacho con brillos.

Isabelle Junot. Gtres

Poco más de 24 horas para que termine esta 72 edición del Festival de Cine de San Sebastián, y seguro que nos quedan muchos estilismos de altura pro ver, de esos que nos inspiran para ser l ainvitada perfecta de otoño.