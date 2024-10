Estas son las New Balance que Victoria Federica lleva al gym y las chicas pijas de Madrid con sus looks de calle

Estamos acostumbradas a ver a Victoria Federica lucir outfits de gala o de lujo, pero ahora también como cualquier influencer nos está compartiendo sus looks en el gimnasio. Y por lo que parece, se está poniendo en forma. Pero además de en su conjunto deportivo, nosotras nos hemos fijado en sus zapatillas New Balance más tendencia que ella lleva para hacer deporte, pero las chicas más pijas por las calles de Madrid con sus estilismos casuals.

Victoria Federica tiene claro que el calzado más cómodo que aman las chicas que más saben de moda, y las más pijas de Madrid, son las zapatillas New Balance que compiten en las calles de las ciudades españolas con las zapatillas Hoff, las Nike o las Adidas. Unas zapatillas que Paula Echevarría como reina de las zapatilla no se quito la temporada pasada. Y ahora es la nieta de Don Juan Carlos la que lo hace con este modelo de los más vendidos en el 2024. Este modelo ya se encuentra agotado en la página web de la firma, tiene un precio que gira en torno a los 250 euros, sin embargo, pueden comprarse en otros colores. Y es que por algo es una de las grandes influencers de nuestro país.

Victoria Federica en el gym. @vicmabor

No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid.

Made in UK 991v2 zapatillas, New Balance (250 euros)

Zapatillas 991v2. New Balance

Unas New Balance basta que ha combinado con un conjunto de punto que le da el toque más femenino, y a la vez cómodo, al estilismo. Pero que Victoria Federica lleva al gym, porque nosotras siempre defenderemos que ir con looks que nos hagan sentir guapas, siempre nos hará hacer mejor deporte.