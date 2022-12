Querido Papá Noel, las botas UGG mini con plataforma de Mery Turiel es todo lo que queremos esta Navidad

Las botas UGG mini con plataforma son nuestra nueva obsesión y la de todas las chicas que más saben de moda. No las dejamos de ver por todas partes, y no os vamos a engañar pero nosotras nos hemos vuelto a enamorar de ellas. Sí, estamos hablando de las botas UGG ultra mini que Paula Echevarría luce en su versión mini como Teresa Andrés este fin de semana, aunque nosotras estamos enamoradas de la versión de plataforma que es la que está agotada en todos lados. Si alguien la encuentra que nos avise, porque nosotras estamos como locas buscándolas. Y eso que es su día juramos y perjuramos que nunca volveríamos a llevar botas UGG, pero amigas, al igual que Paula Echevarría y Mery Turiel desde Nueva York, hemos vuelto a caer en estas botas calentitas y cómodas y con este mes diciembre de lo más frío que tenemos en Madrid, no nos las vamos a quitar. Querido Papá Noel (y Reyes Magos) necesitamos en nuestra vida la botas UGG mini con plataforma más agotadas que Mery Turiel luce en Nueva York con vestido satinado blanco y abrigo gris, entre toma y toma de sus vídeos. Porque son las botas que las modelos lucen cuando se bajan de los tacones, y nuestra influencer hace lo mismo.

Porque no hay nada que nos guste más para nuestros looks de invierno que unas botas UGG mini, además Paula Echevarría las combinó con vaqueros y también ha sacado a pasear sus botas UGG favoritas Sara Carbonero. Porque nadie como las suecas para inspirarnos en todas las formas de llevar nuestras botas más calentitas con el máximo estilo posible. Entre ellas, la modelo sueca Elsa Hosk, que nos inspirar en como llevar las nuevas Classic Ultra Mini con plataforma, que ya se han agotado en todos lados y que en España y que ahora también luce Mery Turiel desde las calles de Nueva York. Porque ahí surgió todo, en las calles de Nueva York cuando Sarah Jessica Parker (o Carrie Bradshaw) se bajaba de sus Manolos entre toma y toma de rodaje.¿Las necesitamos en nuestra vida? Obviamente. Ya lo decía Joan Smalls, aquellas botas con las que las chicas de Gossip Girl descansaban entre rodajes,han vuelto. Con o sin plataforma, y más cortas, pero hemos vuelto directas a los 2000.

Mery Turiel en Nueva York con las UGG mini que todas queremos. FOTO: @meryturiel

¿Las necesitamos en nuestra vida? Con plataforma y sin plataforma. Porque no hay insider de moda que no tengas ya unas botas UGG en su armario para este mes de diciembre.

Botas con plataforma classic ultra mini (169,95 euros)

Botas UGG mini con plataforma. FOTO: UGG

Porque las UGG mini están por todos lados y nuestra obsesión con ellas cada vez va más en aumento. Hay una norma no escrita en la industria de la moda que dicta que 20 años es el tiempo que tiene que pasar para que una tendencia vuelva a la palestra.