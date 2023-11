Las influencers 50+, como Pilar de Arce, nos confirman que el conjunto multicolor de abrigo y vestido maxi será el perfecto para tus looks de invierno

Ropa bonita, calentita y colorida es todo lo que pedimos para este invierno y Pilar de Arce ya nos está mandando indirectas de que nuestro deseo será cumplido más pronto de lo que creemos. Porque no hay mejor manera de madrugar un domingo que estrenando un modelito que captará todas las miradas de las expertas y amantes de la moda. Y exactamente es lo que han hecho las influencers de más de 50 años como Pilar de Arce y nosotras no hemos dudado en cotillear su look más a fondo. Pues bien, esta vez la insider nos ha regalado una inspiración para nuestros estilismos de invierno y hemos tenido un claro flechazo con el conjunto multicolor perfecto para seguir marcando estilo el fin de semana. Se trata de un vestido maxi con abertura delantera, bolsillos a la vista y escote en corazón y un abrigo oversize de corte largo con un cinturón para realzar la silueta y así crear el amado efecto tipazo. No tenemos ninguna duda de que pronto veremos estas prendas en las calles y en las publicaciones de las influencers más top de este país.

Ambas prendas son de la marca española Gloria Rios, experta en confeccionar diseños creativos que sientan bien al cuerpo. Y es por ello que estas piezas estampadas con rayas de muchos colores y con un toque de brillo son las que próximamente se van a obsesionar las mujeres 50+, como Carmen Gimeno o Susi Rejano, porque son las perfectas para ir mona y súper abrigada durante la borrasca. Además, estamos seguras de que todavía les gustarán más cuando sepan que ambas prendas están rebajas en la página web de la firma. Por lo que no es nada extraño que se pudieran agotar en cuestión de horas por la necesidad que de nuevo ha creado Pilar de Arce.

Abrigo oversize con cinturón, de Gloria Rios (rebajado a 224 euros)

Abrigo oversize con cinturón. Gloria Rios

Vestido maxi, de Gloria Rios (rebajado a 144 euros)

Vestido maxi. Gloria Rios

Indiscutiblemente, Pilar de Arce es una de las influencers 50+ que siempre nos descubren prendas súper originales y distintivas a la par que marcas españolas con diseños extraordinarios.