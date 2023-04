Este vestido de punto de Zara ha enamorado a Dulceida porque es el más cómodo, sexy y en tendencia de esta temporada

Más allá de la Feria de Abril o los eventos que están teniendo lugar en Madrid dejando los mejores looks para ser la invitada perfecta esta primavera 2023, como es el caso de Carmen Lomana, que se quitó sus sandalias doradas favoritas por este vestido cut out que es sexy tengas 30 a 50 años y que ella combina con sandalias de tacón; las redes sociales se incendiaron ayer por la noticia de que Dulceida y su expareja, Alba Paul, volvían a estar juntas de nuevo. Una primicia que la influencer reina de nuestro país, sin duda, que ya nos conquistó con el pantalón estilo pijamero más casual para los días más tranquilos en casa, compartió a través de su cuenta de Instagram con sus más de 3,3 millones de seguidores que no se pudieron alegrar más. Fue, sin duda, un día muy especial para Dulceida y también para todos sus followers, pero parece que la creadora de contenido, que ya se ha sumado a las últimas modas con su look más noventero, también tenía que compartir con su inmensa comunidad un descubrimiento estilístico, y así lo hizo. Nos referimos al vestido de punto de Zara que ha enamorado a Dulceida porque es el más cómodo, sexy y en tendencia de esta temporada. Una prenda viral con 'efecto tipazo' a la que ya se han sumado celebrities del calibre de Aitana, que ya lució el vestido de punto más sexy en su viaje con Sebastián Yatra.

Porque si en estos días de primavera en los que podríamos estar perfectamente muy hartas de ver una y otra vez looks de flamenca para la Feria de Abril en las redes sociales -parece monotema-, los looks más impresionantes de las influencers y las celebrities con los vestidos más en tendencia no paran de darnos ideas impresionantes para que seamos nosotras también las mejores vestidas en cada uno de los días de esta nueva temporada. Unas prendas versátiles que nunca pasarán de moda y que ya han protagonizado los últimos looks de rostros conocidos como Isabel Ayuso, que volvió a brillar con un vestido azul que es la elegancia eterna para cualquier invitada perfecta en un almuerzo en Palacio Real, o Vicky Martín Berrocal. Una lista de los vestidos que tenemos que tener en nuestro radar de compras de abril y que querremos estrenar, sí o sí, en el puente de mayo y que la tiene que cerrar el vestido de punto de Zara que ha enamorado a Dulceida porque es el más cómodo, sexy y en tendencia de esta temporada.

Dulceida con el vestido largo de punto calado de Zara. @dulceida

Vestido largo de punto calado, de Zara (39,99 euros)

Vestido largo de punto calado de Zara. Zara

Gracias Dulceida por crearnos una nueva necesidad estilística, esta vez con el vestido de punto de Zara que ya es el más deseado de esta nueva temporada porque es el más cómodo, sexy y en tendencia.