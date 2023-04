Carmen Lomana se quita sus sandalias doradas favoritas por este vestido 'cut out' que es sexy tengas 30 o 50 años y que ella combina con zapatos de tacón sensato

Carmen Lomana ha vuelto de la Feria de Abril y a su regreso ha Madrid se ha olvidado de sus sandalias doradas favoritas para acaparar todo el protagonismo con este vestido 'cut out' negro con el que enseñaba el abdomen en el estadio Cívitas Metropolitano para estar presente en la premiere de 'Pollos sin Cabeza', una nueva serie de comedia de HBO Max que promete dar mucho de qué hablar a partir del próximo viernes, 28 de abril, que será cuando tenga lugar su estreno. Pero lo que ha dado para hablar ha sido el misterioso acompañante de Carmen Lomana que como ella misma ha dicho "está cachas", pero también ha confesado que no nos hagamos ilusiones (que nos quedan preciosas) porque es solo un amigo. Aunque Carmen, no nos quites la ilusión, que ya sabes que a nosotras nos encanta verte feliz y sonriendo. Está claro que es el día de los vestidos de 'efecto tipazo', de la Reina Letizia a Vicky Martín Berrocal o Carmen Lomana.

A primera vista, los vestidos cut out pueden parecer algo desafiantes para ser elegantes y además a todas las edades, pero Carmen (elegancia) Lomana nos ha demostrado que es todo lo contrario y que no hay edad para lucir una prenda de este estilo. Y lo ha hecho para lucir tipazo como ya hizo la misma Reina Letizia o Tamara Falcó. Una de las grandes tendencias del pasado verano y que Carmen Lomana nos acaba de dejar claro que también los vamos a lleva esta primavera y verano que muestran la figura femenina con sensualidad y total elegancia y que nosotras vamos a seguir llevando en septiembre. Lo vimos en el minivestido cut out que llevó la supermodelo Kristen McMenamy en Valentino o en los diseños de Carolina Herrera, las siluetas en A de Michael Kors o el minivestido de Dior y ahora son nuestras celebrities patrias la que lo lucen.

Carmen Lomana con vestido cut out. GTRES

Un vestido midi 'cut out' negro que Carmen Lomana ha combinado con unos zapatos a todo de tacón sensato y un bolso blanco, junto con un broche dorado.