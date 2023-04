Aitana se suma a la manicura degradada: la original fórmula que mejor funciona para rejuvenecer las manos esta primavera

Que Aitana es una de nuestras artistas favoritas es un secreto a voces. Sus temas, que siempre se cuelan en los primeros puestos de las listas de éxitos mundiales, como ha sucedido con su última canción, 'Los Ángeles', no podrían ser más pegadizos. Pero es que la obsesión que sentimos por la extriunfita ya rebasa el terreno musical. Su estilo, digno de una verdadera reina del pop y en el que siempre se rinde a las últimas tendencias, se ha convertido de uno de los más virales, como los de iconos de estilo como pueden ser Sara Carbonero, que se olvidó de las zapatillas más clásicas por estas Converse de plataforma, o Vicky Martín Berrocal, que ha lucido recientemente el look más deseado de la primavera 2023 con botas altas y bomber. Confirman el triunfo estilístico de Aitana, entre una larga lista, el vestido de crochet que lució en sus vacaciones de Semana Santa y que te podrá hacer tu abuela este verano perfectamente o los jeans muy anchos con los que brilló en el estreno de 'La Voz Kids' junto a Sebastián Yatra, su pareja. Y por si había alguna duda, el triunfo sin precedentes de la artista catalana también es más que evidente en el campo de la belleza. Si aún no lo crees, no hay más que ver la manicura degradada, la más original, que ha compartido en su cuenta de Instagram, donde supera los 3,6 millones de seguidores. Un diseño de uñas nuevo que sigue las últimas tendencias de esta primavera y que es, sin duda, la fórmula que mejor funciona para rejuvenecer las manos esta estación.

Aitana ya nos confirmó en las primeras imágenes de su último tema que el pelo bob será tendencia esta estación. Pero parece que ese no ha sido el único descubrimiento beauty que ha querido compartir con todos sus fieles seguidores. Porque puede que ya tengas muy clara la manicura que no volverás a llevar y las tendencias de uñas que triunfan en primavera 2023, pero por si aún no lo habían anotado, las manicura degradada, creada con aerógrafo, será pura tendencia esta primavera 2023. ¡Es la fórmula que mejor funciona para rejuvenecer las manos esta nueva temporada! En concreto, Aitana se decantó por un tono morado ideal que no paramos de ver en nuestras tiendas favoritas y en los looks más deseados de nuestras influencers preferidas.

Diseño de manicura de Aitana. @aitanax

Porque si Aitana se suma a la manicura degradada, la original fórmula que mejor funciona para rejuvenecer las manos esta primavera, a ti solo te queda rendirte frente a ella. ¡No hay otra opción!