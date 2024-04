Este es el wedding planner virtual (y gratuito) que van a querer todas las futuras novias de este 2024

A la hora de organizar tu propia boda, una de las principales decisiones que debes hacer es escoger una wedding planner para saber las tendencias en bodas. En los últimos años, la tendencia de dejarse ayudar por una profesional en la organización de bodas ha aparecido entre una de las tareas de los novios. No obstante, en muchas ocasiones ocurre que, aunque se tenga la ayuda de dicha persona especializada, también se quiere tener el control entre todas las decisiones. Es por ello que, si estás en el momento indicado de casarte, debes conocer Dewedd, una wedding planner y decoradora virtual que te ayudará a tener tu boda bajo control. Debes saber que no es solo el organizador virtual más completo y seguro, sino que también ofrece un sistema de match para buscar a los proveedores por afinidad. Esta idea es propia de las hermanas Adah y Melani Calabuig Marti. Ambas descubrieron que había una necesidad que no estaba cubierta en el mercado, puesto que los proveedores necesitan agilizar las contrataciones y las parejas una mayor información al instante. "Dewedd es una plataforma integral de bodas, es un marketplace nupcial, con un potente organizador, pero lo que más nos diferencia es una herramienta única en el mercado desarrollada por nosotras un diseñador y tarificador instantáneo para que desde el sofá de casa las parejas puedan visualizar y tarificar todos los escenarios de su boda", comentan las hermanas. Ambas llevan 10 años en el sector como decoradoras, wedding planner y gestionando salones y banquetes. Confirman que las primeras bodas las han vivido con mucha ilusión, esfuerzo y gratitud.

Uno de los problemas que se encuentran los novios a la hora de gestionar su propia boda es saber qué tendencias se llevarán en el momento o descubrir con qué estilo se identifican más. Es por ello que las wedding planner son esenciales a la par que necesarias para que no nos tengamos que preocupar por todo ello. "Sabemos qué tendencias se llevarán por nuestra intuición innata reforzada con la experiencia que tenemos en el sector. Las modas son cíclicas y basándonos en el pasado podemos intuir el cambio de moda a futuro. No obstante las parejas tienen su propia esencia y nosotras nos encargamos de reflejarla en su gran día", comentan las emprendedoras. Hemos aprovechado para preguntar a Adah y Melani Calabuig Marti sobre las nuevas modas en bodas que veremos durante esta primavera y verano. "Las tendencias que más veremos y que vienen pisando fuerte son las bodas elegantes y románticas al estilo más minimalista. Destacaremos el blanco como telón de fondo", nos adelantan.

Espacio decorado por 'Dewedd'. Cedida por la marca

Para poder disfrutar del proceso de la boda con la ayuda de un wedding planner virtual (y gratuito) debes entrar en la página web oficial de Dewedd y registrarte con el roll de novio. Deberás dar la mayor información posible para que la plataforma pueda ayudarte con más precisión. Con la herramienta modo wedding os guiará desde cero, mientras que con la herramienta modo deco os ayudará a elegir y visualizar todo para el gran día.