8 vestidos de diseñador español (y asequibles) que vas a querer para tus próximas bodas, bautizos o comuniones

Llega la época ideal para celebrar las bodas, bautizos y comuniones, puesto que el buen tiempo nos permite innovar con todos nuestros estilismos. No cabe duda de que cuando agendamos una fecha para un evento especial, nuestro primer pensamiento es saber qué estilo debemos seguir para convertirnos en la invitada perfecta. Bien es cierto que, dependiendo de la ocasión, la relación con los protagonistas de la ceremonia y la hora del evento, debemos seguir unos códigos de vestimenta específicos u otros. En la gran mayoría de veces, durante las horas de sol, solemos apostar por prendas cortas, así como por patrones y tejidos más neutros o sencillos. No obstante, si nos centramos en la noche encontraremos propuestas más festivas, cortes largos y detalles en tendencia como las lentejuelas o transparencias. En los últimos años no hemos parado de ver opciones de diseñadores españoles que han marcado huella en todas las bodas, bautizos o comuniones. Y es que las marcas españolas han empezado a tener más presencia en el armario de todas las invitadas con diseños de escándalo. Ahora es fácil hacerse con un modelo que podemos ver desfilar sobre la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid o la 080 Barcelona Fashion y con precios muy económicos. Desde propuestas de Redondo Brand hasta Simorra, pasando por Cris Serra. Y tampoco sin olvidarnos de la posibilidad de alquilar dicha vestimenta en plataformas o tiendas, como Borow.

Según nuestros gustos y estilo tendremos que elegir una opción u otra, pero los diseñadores españoles nos tienen preparadas cientas de propuestas de lo más favorecedoras. Redondo Brand es una de las marcas españolas favoritas tanto de las influencers como de las invitadas, por lo que encontrarás el modelo ideal a tus necesidades. Asimismo, en estos últimos meses Dew & Corch se ha hecho un hueco entre las editoras de moda, puesto que cuenta con diseños de calidad y asequibles. Simorra también es una de las firmas españolas que desfila en la Semana de la Moda y que incluso ha llegado al armario de la Casa Real con diseños elegantes y sofisticados. También, otras propuestas que están presentes entre las mujeres que mejor visten son Mattuî Collection, Sophie and Lucie o Aware Barcelona. Estamos hablando que las tres proponen diseños juveniles y clásicos, pero aptos a todas las edades y estilos. Por último, si eres amante de los diseños de Cris Serra, los podrás encontrar para alquilar en Borow a precios súper económicos y si te decantas por propuestas más clásicas tienes que conocer Avec Studio.

Vestido con manga abullonada, de Redondo Brand (289 euros)

Vestido con manga abullonada. Redondo Brand

Vestido midi con volantes, de Dew & Corch (rebajado a 90 euros)

Vestido midi con volantes. Dew & Corch

Mono con manga asimétrica, de Simorra (268 euros)

Mono con manga asimétrica. Simorra

Vestido con capa transparencias, de Mattuî Collection (219 euros)

Vestido con capa transparente. Mattuî Collection

Traje de dos piezas, de Sophie and Lucie (300 euros)

Traje de dos piezas. Sophie and Lucie

Vestido satinado palabra de honor, de Aware Barcelona (189 euros)

Vestido satinado palabra de honor. Aware Barcelona

Vestido con mangas removibles, de Cris Serra (alquiler por 84 euros)

Vestido con mangas removibles. Cris Serra

Vestido cuello halter, de Avec Studio (289 euros)

Vestido cuello halter. Avec Studio

En definitiva, tenemos a nuestra disposición diversos modelos de diseñadores españoles para triunfar en las bodas, bautizos o comuniones.