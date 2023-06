El estilo pijamero promete arrasar este verano y estas son las prendas que necesitas tener ya

Cada año surgen nuevas tendencias y estilos que se hacen virales en tan solo unos días. Este invierno el estilo ‘Old Money’ arrasó entre todas las amantes de la moda, y es que se trata de un look que aúna la elegancia propia de una falda midi de satén con la comodidad de unos sneakers, creando así un look diferente y muy original. Son muchas las influencers que han adoptado este estilo tan elegante y personal, pues hasta antes no se había visto la unión de dos estilos de vestir -clásico y casual-. Otro estilo que ha venido pisando fuerte este verano es el ‘MermaidCore’, y todo gracias a la nueva película de La Sirenita, con looks que nos recuerdan a esta estética marinera con prendas de red, lentejuelas y estampado de rayas. Incluso Irene Undargarin arriesgaba y acertaba con un 'total look' de estilo Mermaid Core para su graduación de Zara. Sin embargo, un estilo que permanece otro verano más con nosotros es el estilo pijamero, un estilo de lo más relajado, casual, sencillo y cómodo que ha conquistado a todas las amantes de la moda ya que todas tenemos este tipo de prendas en tonos tierra, celestes y blancos en nuestro armario. Además, se trata de un estilo muy tal básico, tal y como su nombre indica, cosa que buscamos en nuestro día a día durante los meses de verano.

¿En qué consiste el estilo pijamero? No es más que el uso de prendas cómodas como pantalones fluidos, como estos pantalones fluidos tan cómodos de Sara Carbonero o estos otros pantalones de lino y rayas celestes y blancas de Dulceida que combinó con una camiseta blanca básica. Las camisas fluidas y de lino de corte oversize también son un must si quieres seguir la tendencia de estilo pijamero, pues aporta volumen y solidez al look. Si eres fan de los vestidos en verano, podríamos decir que los vestidos camiseros entrarían en este estilo, ya que son relajados, fluidos y muy cómodos y puedes combinarlos con unas sandalias planas minimalistas o unas mary jane. Y, por último, el short por excelencia de este estilo, los shorts tipo boxeador, los cuales podemos encontrar en todas las tiendas y es que son tan cómodos que no te los querrás quitar en todo el verano. Sin más, te enseñamos algunas prendas que siguen el estilo pijamero que puedes encontrar actualmente en nuestras tiendas favoritas y, lo mejor, ¡están rebajadas!, así que hazte con las que vayan más acorde a tus gustos y preferencias lo antes posible para no quedarte sin ellas e ir en tendencia este verano.

Camisa rústica oversize, de Pull & Bear (25,99 €)

Camisa rústica Pull & Bear

Short lino, de Mango (22,99 €)

Short lino Mango

Camisa algodón lino, de Mango (25,99 €)

Camisa algodón lino Mango

Pantalón pijamero 100% lino, de Zara (19,99 €)

Pantalón pijamero Zara

Top fluido pijamero, de Zara (12,99€)

Top fluido pijamero Zara

Vestido satinado espalda cruzada, de Mango (39,99 €)

Vestido satinado espalda cruzada Mango

Falda midi falso nudo, de Pull & Bear (15,99 €)

Falda midi falso nudo Pull & Bear

Estas son algunas prendas que podrían definirse como estilo pijamero, así que hazte con ellas para ir cómoda y en tendencia este verano.