Las camisetas blancas son un must y te enseñamos aquellas con un toque especial para crear un look perfecto

Hay una prenda que nunca falla en el armario de toda mujer, y esa es la camiseta blanca. La podemos encontrar en tiendas ya sea de manga corta, tirantes, manga larga o incluso en la tendencia más icónica de este verano, el ‘tank top’, como este ‘tank top’ blanco con el logotipo de Loewe que lució Paula Echevarría hace un par de meses junto con un pantalón de pinza gris y una cazadora de cuero negra. Sea como sea, las camisetas blancas son un imprescindible en nuestro armario, ya que son muy versátiles y pueden salvarnos de cualquier apuro. Pese a que todas tenemos una camiseta blanca básica en nuestro armario, hay un sinfín de ellas con detalles como bordados, encajes o estampadas que las hacen mucho más especiales. La podemos combinar con todo tipo de prendas, ya sea con faldas midi o con un pantalón largo, como este look de camiseta blanca de manga largas de encaje de Rocío Osorno con pantalón de vinilo en burdeos, una opción perfecta para el día a día. Para ocasiones especiales, Amelia Bono luce perfecta su camiseta blanca con mangas bordadas y pantalón blanco, un ‘total white’ que sienta increíble durante los meses de verano, ya que eleva el tono bronceado y dorado de la piel.

Para darle un toque especial, las camisetas blancas lucen muy bien con accesorios de colores, como por ejemplo con pendientes maxi a todo color o con collares llamativos y muy originales, como por ejemplo este look que llevó Sara Baceiredo de camiseta blanca con un maxi collar, una opción muy divertida para el día a día en verano. Sea como sea, todas las amantes de la moda debemos de tener no solo una camiseta blanca en nuestro armario, si otras tantas con diseños y estilos diferentes, como por ejemplo las camisetas marineras a rayas blancas y azules, como este espectacular look que lució Carmen Lomana compuesto por una camiseta de manga corta blanca y azul marino y una falda midi de lino en blanco. Como accesorios, la socialité optó por unos stilettos también en blancos, aunque perfectamente podría usar unas alpargatas de cuña -el calzado por excelencia durante los meses de verano-, e incluso unas Mary Jane, calzado que nunca pasa de moda. Sin más, te enseñamos las camisetas blancas con detalles que puedes encontrar actualmente en tiendas y lucir perfecta este verano.

Camiseta bolsillo joya, de Zara (17,95€)

Camiseta bolsillo joya Zara

Camiseta flecos trenzados, de Zara (17,95€)

Camiseta flecos trenzados Zara

Camiseta algodón frunce cintura, de Massimo Dutti (29,95 €)

Camiseta algodón frunce cintura Massimo Dutti

Top algodón cruzado, de Massimo Dutti (29,95 €)

Top algodón cruzado Massimo Dutti

Camiseta blanca Malibú, de Pull & Bear (12,99 €)

Camiseta blanca Malibú Pull & Bear

Camiseta frunce, de Stradivarius (9,99 €)

Camiseta frunce Stradivarius

Estas son algunas camisetas blancas con detalles que las hace diferentes y originales con las que podrás crear looks muy veraniegos y en tendencia.