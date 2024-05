10 peinados de invitada perfecta para las bodas y comuniones de los próximos meses

Con la llegada de la primavera, comienzan la temporada más esperada por muchas amantes de la moda y la belleza, la temporada de BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones. En este sentido, puede que ya tengas preparado tu look de invitada perfecta pero, si todavía no te has hecho con uno, no te preocupes, son muchas las influencers que nos están enseñando sus propuestas delooks de invitada perfecta. Sin embargo, no debemos descuidar el peinado. Como ocurre en la moda, cada temporada surgen nuevas tendencias en el mundo de la peluquería y los peinados. Por ello, hemos contactado con Ana Martínez, Education Manager de Jean Louis David, una reconocida y renombrada peluquería francesas con distintos puntos en la geografía española. Ella nos confiesa los 10 peinados que arrasarán esta primavera para bodas y comuniones para completar tu look de invitada perfecta. Ana Martínez nos confiesa que, el peinado más pedido, sería "el recogido en espiral, un peinado en espiral que termina con un bonito moño bajo. Se trata de un peinado ideal para cabello semi-largo y largo, ya que, para que quede perfecto, es necesario un gran volumen de pelo". Además, como el segundo peinado que está muy en tendencia es la "corona trenzada, pues esta aporta de inmediato un toque angelical, perfecto para cualquier boda. Es ideal para los looks románticos y bohemios de celebraciones de día", añade Ana Martínez, Education Manager de Jean Louis David. Como tercera opción, estaría la "melena cuadrada ondulada para un conjunto retro propio de los años 20, 40 e incluso los 50, pues este tipo de melena ondulada vuelve con mucha fuerza esta primavera". La clásica coleta nunca pasa de moda, y es que, Ana Martínez, nos confiesa que está es, y siempre será, el peinado estrella para todas las chicas que les cuesta peinarse a sí mismas.

Siguiendo con las coletas, Ana Martínez, Education Manager de Jean Louis David, nos confirma que la coleta alta para un look sofisticado es perfecto, pues "es un peinado que te hará parecer más alta, afinará tu cabeza y logrará un efecto muy elegante". No es el único peinado con coleta, pues la coleta baja para looksbohemios son la opción perfecta "para quien tenga un estilo relajado y romántico, no dudes en sacar algunas mechas aquí y allá para lograr un efecto peinado-despeinado". La coleta de caballo de lado es ideal para un look original, nos comenta Ana Martínez, "traza una raya al lado y recoge el caballo en ese mismo lado y, lo mejor, es que puedes usarlo tanto liso como con rizos". La tendencia más icónica del momento, el estilo 'coquette', también ha llegado a los peinados, y es que, nuestra experta dice que "un accesorio como un lazo se ajusta a la perfección para todo tipo de peinados, es ultra chic y apto prácticamente para cualquier tipo de textura y largo de cabello". Los dos últimos peinados sería, por un lado, la melena lisa con raya al medio pues, tal y como afirma nuestra experta "es un peinado básico que a todas nos sienta muy bien y es apto para todo tipo de looks, desde los más elegantes hasta los más casual". Por último, la trenza. Sí, la trenza es el peinado estrella de muchas amantes de la belleza, y es que es perfecta para cualquier look"se adapta a todo tipo de texturas y de cortes de pelo".

