El top de volantes de Zara que no dejarás de usar este otoño lo tiene María Pombo y cuesta menos de 20€

Si hay una prenda estrella que no nos puede faltar en nuestro armario de cara al otoño es, sin lugar a dudas, el top. Esta prenda tan en tendencia, básica y sencilla es un híbrido entre la clásica blusa y la tan cómoda camiseta, por lo que, esta pieza se posiciona como un básico de fondo de armario que aúna todos los requisitos necesarios para crear looks perfectos para todo tipo de ocasiones. Si echamos un vistazo a nuestras tiendas de moda favoritas, nos damos cuenta de que son muchos los modelos de tops que existen, para todo tipo de gustos, estilos y cuerpos. Este verano el top estrella ha sido -y seguirá siendo durante el otoño-, el tank top, dejándonos looks de lo más icónicos como este tank top de Violeta Mangriñán blanco con detalles naranja que combinó con una falda midi vaquera. Otro top muy recurrente este verano y que ha pasado a formar parte de nuestras prendas básicas de fondo de armario ha sido los tops 'cut out', siendo un imprescindible tanto para el día a día como para salidas de noche con amigas, como este top de Laura Escanes que lució junto con unos pantalones cargo camel para cenar con amigas. Un look muy casual y básico que sigue la línea del estilo de Laura Escanes. María Pombo ha querido sumarse a estas tendencias en materia de tops este verano, por lo que en numerosas ocasiones la hemos visto a través de sus redes sociales lucir los tops más icónicos, aunque, si echamos un vistazo a su instagram, nos damos cuenta de que en su armario prevalecen las camisas negras que María Pombo usa para todo tipo de ocasiones, sobre todo para fiestas de verano con amigos. Para una noche de cita de cine y palomitas junto a su marido, Pablo Castellano, María Pombo apostaba por un top de la nueva colección de Zara en rosa empolvado, un modelo que cuesta 17,95€ y que será la prenda estrella de muchos de los looks de las gran amantes de la moda.

María Pombo está pasando los últimos días de verano junto a toda su familia en Cantabria, su destino favorito donde pasar la época estival. Allí se muestra muy feliz, en paz y muy tranquila haciendo planes de lo más clásicos propios del norte cuando caen las temperaturas. Por ello, es habitual que la influencer nos enseñe looks con jerséis finitos como este look de falda, botas cowboy y jersey que María Pombo lucía hace unos días, y es que, si veraneas en el norte, este look es muy habitual. Sin embargo, también nos ha enseñado sus prendas más veraniegas, entre los que destaca el bikini que María Pombo lucía esta semana y que ha dejado boquiabiertos a la mayoría de sus seguidores, pues se trata de un bikini en tonos flúor naranja y rosa de diseño triangular que, por sus tonos, eleva el tono bronceado de la piel. La noche de ayer, María Pombo se dejaba ver en redes sociales con un look de lo más sencillo para un plan muy especial junto a su marido. Una noche de cine y palomitas. Para la ocasión, María Pombo apostaba por un top de volantes rosa empolvado de cuello en pico de tirantes que combinaba con unos pantalones vaqueros de tiro bajo, una tendencia muy dosmilera. Sin duda, se trata de un look perfecto que estamos seguras de que, de cara al otoño, todas querremos llevar.

María Pombo con top de Zara @pablocastellano86

Top volantes textura, de Zara (17,95€)

Top volantes textura Zara

Se trata de un top muy básico, sencillo y elegante que podemos usar para todo tipo de ocasiones, así que hazte con él para lucir perfecta este otoño.