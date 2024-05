Estos son todos los detalles que debes saber para entender el estilo de Teresa Urquijo

Desde la primera aparición de Teresa Urquijo junto con José Luis Martínez Almeida, ya se hizo eco sobre su estilo. Porque además de ser primera noticia durante semanas por su relación con el alcalde de Madrid, también fue protagonista de los comentarios sobre su fondo de armario. En resumen, podemos decir que su estilo se asimila al de María García de Jaime con siluetas rectas y prendas básicas que siempre perduran en el tiempo. Asimismo, podemos confirmar que tiene en común piezas de vestir que llevarían las chicas pijas o 'cayetanas' de Madrid con vaqueros campana, camisetas de rayas y blusas con volantes y bordados. Sin embargo, Teresa Urquijo ha tenido una clara evolución de su estilo desde su primera aparición pública hasta el día de hoy. Cabe mencionar que el vestido de novia de Teresa Urquijo en la boda con Almeida fue un punto de inflexión en el que se observó un antes y un después en sus atuendos.

La estilista y experta en moda Cristina Reyes no ha querido perder la oportunidad de comentar dicho cambio de la mujer de Almeida. "Primero de todo, debemos definir el estilo de Teresa Urquijo, que se trata de una estética mucho más desenfadada y que podría encajar en el boho chic", comenta la especialista. Como ya hemos informado, sus prendas favoritas (y con las que más le vemos) son con los looks estampados, especialmente los vestidos con mangas muy coquetos, así como los conjuntos de dos piezas de estilo pijamero. También, si hablamos de accesorios y complementos, opta por sandalias planas o zapatos con poco tacón y accesorios maximalistas.

Teresa Urquijo y Almeida GTRES

Desde un principio, se ha visto a la madrileña con looks clásicos y tradicionales que nunca pasan de moda, así como con colores neutros y suaves. Estamos hablando de camisas románticas, vaqueros rectos o de campana, vestidos rectos y sobrios o toreras. "En los últimos meses, hemos visto muchos de sus looks, en los que la mayoría de casos han sido acertados. Sin embargo, es muy joven todavía, pero tiene definido el tipo de prendas que le sientan bien", comunica Cristina Reyes. Respecto al maquillaje, Teresa Urquijo siempre opta por un resultado final sencillo y muy natural, así como parece que no está realmente maquillada. A esto le sumamos el hairstyle, que, desde el principio, su opción favorita ha sido la melena suelta con ondas.

Tras comenzar una relación con Almeida, Teresa Urquijo ha formalizado mucho más su estilo. Es decir, ha utilizado vestidos midi en blanco (muy propios de la Reina Letizia), con estampados florales perfectos para esta primavera o trajes de blazer y pantalones de vestir. Eso sí, la madrileña no se considera amante de las alturas y es por ello que mantiene su preferencia en las sandalias planas. Los looks casuales son los más inspirativos para las chicas pijas de la capital y con los que podemos conocer a ciencia cierta su fondo de armario. Recordemos el momento icónico de la vuelta de la pareja de su luna de miel con unos vaqueros blancos y camiseta de rayas o la torera con bordados para recibir a los jugadores del Real Madrid como ganadores de LaLiga.

Teresa Urquijo y Almeida en la preboda de una amiga Gtres

El vestido de novia de Teresa Urquijo se ha convertido en toda una referencia para las próximas novias. Un diseño de efecto satinado con cuello cerrado y mangas abullonadas confeccionado por Navascués. "Fue una novia estupenda y correcta. Como ya sabemos, fue el vestido de novia de su abuela y madre, originalmente de Pedro Rodríguez. Pues al adaptarlo con la ayuda de Navascués lo puso en tendencia con la silueta recta y las mangas abullonadas", reafirma la experta en moda. Durante los días previos, fue uno de los looks más comentados, puesto que impresionó a todas las editoras de moda con una estética afín con las tendencias en vestidos de novia este 2024.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la sobrina segunda del Rey Felipe VI, Teresa Urquijo, contraen matrimonio en la parroquia San Francisco de Borja, a 6 de abril de 2024, en Madrid (España). Estudio Plataforma

Teresa Urquijo ha tenido una evolución estilística rápida, pero manteniendo su estilo tradicional y clásico. Cuenta con un fondo de armario básico y que nunca pasa de moda, por lo que pueden pasar temporadas y las podrá seguir llevando de acuerdo con las tendencias del momento.