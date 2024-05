Teresa Urquijo tira de look clásico (con toque madrileño) para celebrar San Isidro con una tarde de toros en Las Ventas

Teresa Urquijo ha vuelto a acaparar todas las miradas junto a José Luis Martínez Almeida. Si primero fue en el Mutua Madrid Open, este domingo en la celebración del Real Madrid, ahora ha sido en una tarde de toros en Las Ventas por la Feria de San Isidro. Eso sí, esta vez ha dejado a un lado su estilo más bohemio y pijo, para sacar su lado más clásico con un traje lila con camisa blanca al que le ha dado el toque madrileño con un clavel en la solapa. Pero nada de vestirse de chulapa, y tirando por una tonalidad muy parecida a la Isabel Díaz Ayuso con su vestido de Vicky Martín Berrocal. La mujer de José Luis Martínez Almeida, que recientemente se casaron en una ceremonia de lo más especial, elegante y muy sofisticada, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña en cada evento que acude, ya sea como acompañante de su marido, el Alcalde de Madrid. Si bien el espectacular vestido de novia de Teresa Urquijo nos dejó a todos boquiabiertos, un vestido que ya había llevado su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma y su madre, Beatriz Moreno y de Borbón, la joven acertaba también de pleno con un estilismo para dar por finalizada su luna de miel, un look de aeropuerto de vaqueros azul marino y la camiseta de rayas rojas con el que Teresa Urquijo volvía a su rutina en Madrid.

Después de acompañar a su marido a varios actos deportivos, lo que nos deja claro sus pasiones, ahora la hemos visto en una tarde de toros en Las Ventas por la Feria de San Isidro. El término 'cayetana' se empezó a hacer popular para denominar a las hijas de familias adineradas de Sevilla, familias en las que este nombre es bastante popular. La naturalidad es una de las características que más destacamos dentro de esta estética: poco maquillaje, manicura minimalista, prendas básicas con un toque chic poco ceñidas y con un toque clásico. Y así es el estilo de Teresa Urquijo que nos lo ha vuelto a dejar claro con este traje lila.

El look de Teresa Urquijo en los toros. Gtres

De esta forma, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida y su mujer, Teresa Urquijo, han reaparecido en la plaza de toros de Las Ventas, el lugar donde dieron a conocer su relación. En aquella ocasión, el 4 de junio de 2023, se celebraba la Corrida de la Prensa y Almeida se mostraba doblemente feliz, por ir acompañado de Teresa y ahora ya acuden como un matrimonio.