Estos son los tops más bonitos, elegantes y cómodos que encontrarás en tiendas y que podrás usar para todo tipo de ocasiones

Puede que nos sea complicado escoger un buen looktodoterreno que podamos usar para todo tipo de ocasiones en verano, ya que con las altas temperaturas, buscamos aquellas prendas lo más fluidas, cómodas y sencillas posibles. Si bien los vestidos la opción predilecta para todas aquellas amantes de la moda porque son versátiles, atemporales y muy socorridos a la hora de crear looks que nos sirvan tanto para el día como para la noche, no es la única opción. Por ejemplo, las faldas midi son perfectas para todo tipo de ocasiones, pues son muy elegantes y, dependiendo de los accesorios que escojamos, podemos crear un sinfín de combinaciones apta para diferentes tipos de eventos. Al igual que lo son los pantalones de pinza o las bermudas, una opción muy recurrente durante los meses de verano, ya que son fresquitos pero su corte a media pierna lo hace más especial y elegante. Sin embargo, el look no estaría completo sin la prenda superior y, en verano, lo que abunda en nuestro armario son los tops. Puede que ya tengas en tu poder los ‘tank tops’, la camiseta más básica, sencilla y todoterreno que tan de moda ha estado los últimos meses pero, si buscas un look más elegante y sofisticado, los tops son la opción más adecuada.

En tiendas podemos encontrar un sinfín de tops, tanto en nuestras tiendas low cost favoritas como en aquellas firmas ‘made in Spain’, y es que los han en todo tipo de estampados, diseños y cortes, desde el top de Amelia Bono de red para looksdefestivales que podemos llevar con unos pantalones fluidos o unos shorts vaqueros, siguiendo la tendencia más viral del momento, la tendencia 'MermaidCore', o este otro top de Eugenia Martínez de Irujo de lentejuelas de una firma ‘made in Spain’, un top perfecto para ocasiones muy especiales. Sin duda, los tops son una elección perfecta y es que, junto con unos pendientes maxi de colores o un bolso mini más especial, podremos conseguir un look que no pasará desapercibido. Sin más, te enseñamos los tops más bonitos y elegantes que podrás encontrar actualmente tanto en tiendas low cost como en firmas españolas que podrás lucir para todo tipo de ocasiones.

Top entallado lino, de Zara (25,95€ )

Top entallado lino Zara

Body ribeteado con volantes, de Zara (17,95€)

Body ribeteado con volantes Zara

Top con detalle de flores metálicas, de Mango (49,99 €)

Top con detalle de flores Mango

Top asimétrico de lúrex, de Mango (39,99 €)

Top asimétrico lúrex Mango

Blusa MRS. Beltrán en tono azul, de The are (39.95€)

Blusa The are

Top siega naranja, de Bimani (55,00 €)

Top siega naranja Bimani

Top cuello halter reversible, de Aletheia (300.00€)

Top cuello halter Aletheia

Estos son algunos tops que necesitas tener este verano para lucir perfecta con cualquier look.