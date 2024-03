Eugenia Martínez de Irujo gana la batalla a los días de lluvia de Sevilla con este look cómodo en Semana Santa

Eugenia Martínez de Irujo sorprende con el estilismo más casual y básico para disfrutar de esta Semana Santa. No cabe duda de que todos estábamos deseando de que llegaran estas fechas tan especiales para salir de escapada, pasar tiempo con la familia o nuestro grupo de amigos y asistir a las diversas procesiones de la ciudad. Cuando pensábamos meter todos nuestros bañadores, vestidos largos o conjuntos fresquitos en la maleta, la lluvia ha llegado a nuestros días para cambiar radicalmente nuestros estilismos. Una de las que ha sufrido este cambio de última hora ha sido Eugenia Martínez de Irujo, aristócrata que hemos visto pasear por las calles de una Sevilla lluviosa y nublada de la mano de su marido Narcís Rebollo. Aunque la borrasca haya destrozado todas nuestras inspiraciones para desempolvar los mejores looks de entretiempo, la duquesa de Montoro ha vuelto a demostrar que cuenta con uno de los mejores armarios de España para combatir el temporal. Tenemos cero dudas y demasiadas pruebas de que Eugenia Martínez de Irujo es una de las mujeres que mejor visten del país y lo podemos confirmar por su capacidad (y talento) de mantener una esencia clásica con el añadido de las tendencias de cada temporada. Un día la podemos ver luciendo un mini vestido blanco de volantes y tul (como el que llevó al desfile de Teresa Helbig en París) y otro día con un traje de americana y pantalones de vestir para una cena con amigas.

Hemos visto este Viernes Santo a Eugenia Martínez de Irujo con una combinación infalible a la par que cómoda. Asimismo, ha seguido el protocolo de dicha fecha de Semana Santa, en la que debemos vestir de color oscuro, preferiblemente de negro, en señal de luto, tal y como hemos visto recientemente en el estilismo de la Reina Sofía, la Infanta Cristina e Irene de Grecia en la procesión del Cristo de Alabarderos. Estamos hablando del típico jersey de punto fino que no podemos olvidarnos para las épocas de entretiempo, el pantalón recto que a todas nos favorece y el abrigo midi de hombros estructurados más elegante. También, la duquesa de Montoro ha dejado atrás las botas de tacón para no preocuparse del dolor de pies con estas zapatillas deportivas de suela de goma rosa. En definitiva, nos estamos refiriendo a una propuesta estilística que todas podemos conseguir si disponemos de un fondo de armario compuesto por prendas básicas, atemporales y versátiles. Aunque el tiempo en Sevilla no esté siendo el que esperábamos, Eugenia Martínez de Irujo no se ha querido perder el recorrido de las distintas procesiones con un look que siempre funciona y es calentito para la ocasión.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo disfrutan de la Semana Santa en Sevilla. Gtres

Eugenia Martínez de Irujo vuelve a demostrar que en Viernes Santo podemos adaptar nuestra vestimenta (tanto si hace calor como frío) de acuerdo al código de vestimenta que requiere dicha fecha. Es por ello que hemos visto a la duquesa de Montoro con un look infalible, cómodo y básico para recorrer las calles de Sevilla.