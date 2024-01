Eugenia Martínez de Irujo pone el toque flamenco a París con falda de volantes y pedrería de Juana Martín

No solo de Victoria Federica viven los desfiles de la Semana de la Alta Costura en París, también Sassa de Osma no se ha querido perder el desfile de Dior con un look premamá que es inspiración total o de Eugenia Martínez de Irujo para ponerle el toque más español a la ciudad del amor. Juana Martín, la diseñadora cordobesa más internacional, desfiló anoche en la Semana de la Alta Costura de París por cuarta vez en la Ciudad de la Luz. "Juana Martín rindió homenaje a la rica y profunda tradición andaluza, capturando la esencia de la primavera con todo detalle: el rocío de la mañana, la luz vespertina y el fresco aroma de las flores. La diseñadora, fiel a sus orígenes, evoca la primavera andaluza, una fuente perenne de inspiración para artistas a lo largo de la historia, patente en el cuadro centenario 'La primavera' de Julio Romero de Torres".

Un desfile que no se quiso perder Eugenia Martínez de Irujo con una falda de pedrería y volantes de la diseñadora andaluza. Una prenda que es una joya de Alta Costura como todo lo que sale de Juana Martín. Ha triunfado con una colección en la que los materiales inesperados y los volúmenes extremos toman el protagonismo en los vestidos de fiesta. Su colección ha destacado el trabajo artesano del mimbre, emblemático en pueblos malagueños, incorporándolo de manera única en diseños inesperados como vestidos de fiesta.

Eugenia Martínez de Irujo en París. @eugeniamartinezdeirujo

Una Eugenia Martínez de Irujo que ha brillado con un total look negro para darle todo el protagonismo a esta maravillosa falda de Juana Martín con volantes y pedrería en la cadera. Una prenda de Alta Costura que ha combinado con un jersey de cuello alto para ir abrigada por las bajas temperaturas parisinas.