La Reina Sofía demuestra sofisticación (y respeta el protocolo) este Viernes Santo acompañada de la Infanta Cristina e Irene de Grecia

La Reina Sofía recibe la medalla del Cristo de los Alabarderos, así como es nombrada como 'Alabardera de Honor'. Este Viernes Santo hemos visto a la Reina Sofía acompañada de su hermana, la princesa Irene de Grecia, y la Infanta Cristina en el Palacio Real de Madrid. Como es de costumbre, la Casa Real ha asistido a la procesión del Cristo de los Alabarderos, una de las más conocidas y recorridas de toda la capital. No obstante, este año no ha sido uno cualquiera, puesto que la madre del Rey Felipe VI ha recibido la medalla del Cristo de los Alabarderos. Y es que, como bien indica el código de vestimenta de dicha fecha (y el temporal de Madrid), hemos visto a las royals con un estilismo sobrio a la par que calentito. Sin ir más lejos, tanto la Reina Sofía como la Infanta Cristina e Irene de Grecia han vestido total looks en negro con prendas de abrigo y pocos accesorios. Empezando por la gran protagonista del día, la Reina Sofía ha escogido un plumífero de corte midi perfecto para combatir el frío de Semana Santa, así como hemos podido observar una camisa de lunares debajo de este combinado con pantalones rectos. Tanto la Infanta Cristina como Irene de Grecia han seguido un estilo similar que se compone de jersey de punto fino, pantalones de vestir, fular para elevar el look y americana estructurada en el caso de la primera royal y abrigo de plumas en el caso de la segunda. Indiscutiblemente, se han decantado por un estilismo sobrio y adecuado para un Viernes Santo de bajas temperaturas y borrasca en Madrid.

La Infanta Cristina ha sido la encargada (y ha tenido el honor) de poner la condecoración tanto a su madre como a Irene de Grecia. Sin ninguna duda, la Reina Sofía ha tenido un papel relevante este Viernes Santo, puesto que ha tenido la misión de acercarse hasta el paso para hacer la 'Levantá' del Cristo de los Alabarderos. En esta procesión hemos podido ver también al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a Simoneta Gómez Acebo, que ha reaparecido un mes después tras el fallecimiento de su hermano. No obstante, la royal que ha faltado a esta fecha tan importante y repetida a lo largo de los años para la Casa Real ha sido la Infanta Elena, hermana honorífica de la congregación. Y es que la razón de su ausencia es su viaje hasta Emiratos para pasar la Semana Santa con su padre, el Rey Juan Carlos.

La Reina Sofía en la procesión del Cristo de los Alabarderos. Gtres

La Infanta Cristina en la procesión del Cristo de los Alabarderos. Gtres

Tanto la Reina Sofía como la Infanta Cristina e Irene de Grecia han asistido a la procesión del Cristo de los Albarderos con estilismos sobrios, neutros y sin demasiados detalles, tal y como indica el código de vestimenta de Viernes Santo.