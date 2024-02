El desplante de Eugenia Martínez de Irujo a su hermano Cayetano en su último encuentro público

No es ningún secreto que la relación de Cayetano Martínez de Irujo con sus hermanos no es precisamente fluida desde hace tiempo. A los hijos de la duquesa de Alba les molestó que el duque de Arjona aireara los trapos sucios de la familia en undefined, acrecentando un cisma que hoy parece insalvable.

De hecho, ni siquiera se esfuerzan en disimular un mínimo de cordialidad en sus encuentros públicos, tal y como sucedió este miércoles 28 de febrero, el Día de Andalucía. Uno de los actos programados para conmemorar esta jornada es la entrega de los títulos de Hijo Predilecto y las Medallas de Andalucía 2024, y ni Eugenia Martínez de Irujo ni su hermano Cayetano se perdieron la ceremonia.

Por desgracia, su encuentro no se tradujo en una oportunidad para limar asperezas, sino todo lo contrario. Los dos se han encontrado en la entrada del recinto, mientras Cayetano Martínez de Irujo hablaba por teléfono. Cuando Eugenia se ha acercado a la puerta, este su hermano ha extendido su mano con la intención de saludarla, pero ella ha pasado de largo, sin ni siquiera dirigir la mirada al jinete.

Los hermanos Alba, de izda. a dcha., Carlos, Eugenia, Jacobo (detrás) y su esposa, Inka Martí, Cayetano y Alfonso, junto a su madre en el Palacio Cibeles (2010)

Destaca, en cambio, que el marido de Eugenia, el empresario Narcís Rebollo, sí ha estrechado su mano con la de su cuñado, en una señal de respeto y de que las tensiones entre los hermanos no se aplican a él.

El de Eugenia ha sido un desplante público que no habrá sentado nada bien a Cayetano, aunque ya parece más que acostumbrado al rechazo constante de sus hermanos. Tampoco él hace grandes esfuerzos por rebajar la tensión, y en más de una ocasión ha cargado contra ellos en los medios, asegurando que ya no los considera su familia o que le hubiera encantado tener la oportunidad de poder cambiar a sus hermanos por otros.

Cayetana Rivera y Cayetano Martinez De Irujo, en el homenaje a la duquesa de Alba, en Sevilla

Pese a este largo desencuentro, parecía que con Eugenia Martínez de Irujo era la única cuya relación era salvable, pero los últimos acontecimientos no dejan lugar a dudas. Sin embargo, Cayetano sí guarda una estrecha relación con su sobrina Cayetana, e intenta que los desafueros con su hermana no influyan en el vínculo que tiene con la joven.

De hecho, ella intenta quitar hierro al enfrentamiento entre su madre y su tío, y guarda la esperanza de que algún día puedan volver a ser una familia unida: "No sé nada, pero se le pasará. Son hermanos, se quieren un montón. Y bueno, los problemas de casa yo considero que se tienen que quedar en casa, la verdad. De estas cosas se aprende y luego se quedará en absolutamente nada, son problemas de familia que tiene cualquiera y se arreglan. Yo no me meto".