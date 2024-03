De Eugenia Martínez de Irujo a Antonio Banderas: Los famosos salen a la calle en una Semana Santa marcada por las lluvias

La lluvia ha sido una de las grandes protagonistas del inicio de estaSemana Santa y, aunque el Domingo de Ramos hubo algunas complicaciones por las inclemencias del tiempo, esto no ha impedido que tenga lugar una de las tradiciones cristianas más importantes en nuestro país. El Lunes Santo arrancó con fuerza haciendo que muchos rostros conocidos, como María del Monte, Eugenia Martínez de Irujo, Terelu Campos o Antonio Banderas, salieran a las calles a disfrutar de esta cita indispensable para los famosos más devotos.

María del Monte junto a Inmaculada Casal Gtres

María del Monte, en compañía de su esposa Inmaculada Casal, reapareció en Sevilla por primera vez desde que su sobrinoAntonio Tejado declarara ante el juez. Lo cierto es que la pareja apareció sonriente y entusiasmada por volver a la normalidad y poder celebrar esta fiesta en Málaga. Ambas recibieron la medalla del Cristo de la Hermandad del Cautivo y depositaron una ofrenda floral ante el trono del Cristo. Sin querer hablar sobre el caso de Antonio Tejado, que se encuentra en prisión tras su detención como presunto autor intelectual del robo a la casa de la cantante, han posado ante la prensa felices de poder celebrar esta semana.

Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja ha sido otra de las personas que no se ha querido perderse este arranque. Aunque en sus redes se preocupaba por empezar con un Domingo de Ramos pasado por agua, las lluvias han dado un poco de tregua a este Lunes y Martes Santo. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en su perfil de “Instagram” su primera Semana Santa en compañía de su pareja David, para el que pide “muchísima salud y bendición para él. Es una de las cosas más grandes que me mandaste”. Este será sin duda el primero de muchas fiestas que pasen juntas en Sevilla, donde, tras un fin de semana en Córdoba, llegaron para el Lunes Santo.

Terelu Campos Gtres

Quien no está llevando muy bien esta festividad es Terelu Campos, que se enfrenta a su Semana Santa más triste y solitaria sin su madre, María Teresa, ni su hermana Carmen. La presentadora si ha podido compartir estos días con Alejandra Rubio, pero el duelo que está atravesando sigue siendo muy fuerte para ella. El año pasado la delicada salud de María Teresa le impidió bajar a su querida Málaga para disfrutar de las fiestas que con tanto cariño solían compartir en la familia Campos: “Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos porque sé lo mucho que la ha disfrutado durante tantos años”, escribió la colaboradora en su blog en la revista Lecturas.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel Gtres

Antonio Banderas no falta a su cita en la Semana Santa. En esta ocasión ha aparecido en Málaga junto a su hermano Javier como mayordomo de la Hermandad de la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores. El actor lleva 20 años sacando todos los Domingos de Ramos el trono de María Santísima de Lágrimas y Favores, la Virgen de las Reales Cofradías Fusionadas, y ha llegado a transmitir a sus más allegados esta devoción. Antonio Banderas está cada vez más unido a su ciudad natal, en parte por la gestión de su teatro Soho, y se ha volcado de lleno en la cultura malagueña. Antes de sacar el trono, sus compañeros y él cantaron a la Virgen en el interior de la Iglesia de San Juan.

Eugenia Martínez de Irujo Instagram

Eugenia Martínez de Irujo ha compartido en redes su gran devoción por esta semana en Sevilla. La hija de la duquesa de Alba ha mostrado algunas imágenes de este pasado Lunes Santo, pero la que más le llega a emocionar a ella y a su hija Tana es la del Cristo de los Gitanos, que procesionará en la madrugada del miércoles. Esta procesión tenía la tradición de hacer un alto en el Palacio de Dueñas, la residencia de la duquesa de Alba donde ella ofrecía un pequeño piscolabis a los costaleros. Tras su fallecimiento y en honor a su recuerdo, todos los años se mantiene este alto y le dedican una saeta.