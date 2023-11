Falda satinada y jersey verde: el uniforme de invierno más elegante de Carmen Lomana

Carmen Lomana es nuestra musa, no lo vamos a negar. No hay día que no nos deje una inspiración perfecta para copiarla y ahora lo ha hecho con esta falda satinada que es todo lo que necesitamos para nuestros looks más elegantes este invierno. Las faldas satinadas son perfectas para las mujeres de todas las edades, para todas las situaciones y para completar todo tipo de estilismos, desde uno más casual hasta uno más sofisticado, ideal para un evento más especial. Sea como sea, las faldas satinadas tienen una dosis de elegancia innata que hace que, independientemente del resto de prendas y complementos con las que la llevemos, se eleve nuestro look. Una falda satinada es una opción ideal para crear un estilismo elegante, como el que todas nos estamos imaginando, combinándola con un top y una blazer, una blusita especial, también satinada y con unos stilettos, unos zapatos de tacón sensato o unas maxi plataformas, en función de nuestro estilo. Y Carmen Lomana nos lo ha dejado claro en su mercadillo solidario que puso el cierre ayer, siendo un año más todo un éxito.

Y para un fin de semana de mercadillo, Carmen Lomana ha optado por este look que es perfecto para los días más fríos del invierno, sin perder la elegancia. Un estilismo en verde, uno de los colores más tendencia del momento junto al rojo, con un jersey verde y una falda verde satinada. Una falda satinada es perfecta para el día como nos lo ha dejado claro Carmen Lomana con un jersey calentito, y también es un estilismo que podemos llevar un un look de noche perfectamente. Porque ya sabemos que la socialite es la reina de la elegancia en España y nos inspira tanto a mujeres de 30 como de 40 años.

Carmen Lomana en su mercadillo solidario. @carmen_lomana

Un estilismo de lo más ideal que Carmen Lomana ha combinado con un gran collar y con pendientes dorados, ideales para cualquier evento navideño o para ir a la oficina.