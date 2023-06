Si la falda vaquera es máxima tendencia, Marta Sánchez la eleva a lookazo de junio con botas cowboy

Marta Sánchez no para de dejarnos lookazos, eso es un hecho, y un día más nos lo ha vuelto a demostrar con este estilismo para empezar la semana con la falda vaquera más tedencia. Porque si hay un calzado por excelencia que sacamos del armario cuando llega el buen tiempo, esas son las alpargatas de cuña y las botas cowboy. Y Marta Sánchez tiene claro como buena amante de la moda, que este es el calzado perfecto del momento. Y ahora nos ha dejado claro que para estos días más fríos de primavera necesitamos una blusa blanca con volantes tan en tendencia esta primavera 2023 para llevar con falda vquera. Porque no todo iba a ser los looks de Victoria Federica, Ana Milán o Eurovisión 2023, o la falda vaquera de Anabel Pantoja, Marta Sánchez también dicta sentencia.

Marta Sánchez lo tiene claro, la falda vaquera es la prenda estrella por excelencia de esta primavera 2023. Entro en nuestra vida hace unos meses, y ahora no hay 'insider' de moda que no la tenga en su armario. Y como buena amante de la moda y las tendencias, no podía faltar como ha hecho también su amiga Vicky Martín Berrocal. Un outfit cómodo pero que sigue al pie de la letra todas las tendencias de esta primavera con botas cowboy, porque si Marta Ortega definiera el estilismo perfecto para este mes de abril, seguro que sería este. Porque mientras nos enamoramos del conjunto más pijo de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno, nos vamos de compras a por una falda vaquera, porque aún no tenemos ninguna en nuestro armario, y como editora de moda, esto es un sacrilegio.

Las faldas vaqueras que llegan hasta los pies se han convertido en la tendencia inesperada que fichar esta temporada, así lo estipulan famosas como Elsa Hosk, Noémi Merlant en Venecia o el street style de Copenhague. Las faldas de este tipo fueron toda una constante en los años 90 tardíos y comienzos de los años 2000, y ahora han vuelto a nuestro armario para quedarse a vivir con nosotros por un largo tiempo. Es decir, que si aún no tienes una, te avisamos que te va a hacer falta para marcarte lookazos de primavera como el de Marta Sánchez con botas cowboy.