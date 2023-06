Nos olvidamos de todas nuestras alpargatas de cuña por las botas cowboy de Marta Sánchez que vamos a llevar hasta en verano

Marta Sánchez acaba de cumplir 57 años, sí, sabemos que no lo parece porque y sí, lo celebró actuando en la final de la Copa del Rey donde asistió la Infanta Sofía con un top de Zara. Y hablando de firmas españolas, Marta Sánchez también ha querido apostar por esta firma 'made in Spain' de botas que vuelve loca a las que más saben de moda. Si hace unos días Marta revolucionaba Instagram con su posado del verano avanzado desde las playas del Caribe, ahora nos enamora con estas botas cowboy junto a su hija en el 'press day' de Bteam Comunicación. Porque mientras la falda midi de Zara que llevan las mujeres de 50 años o el vestido de Amelia Bono que nos ha robado el corazón a todas, Marta Sánchez apuesta por estas botas cowboy con jeans.

Si hay una tendencia que amamos de este 2023, esa es el western. Y amiga, si eres una fanática de las botas cowboy como yo, este 2023 también viene fuerte. Ya no habrá quien nos mire raro por Madrid cuando en pleno verano y a 40 grados sigamos luciendo las botas más en tendencia del año. Bueno o sí, que ya sabemos que hay mucha gente que no tiene ni idea de moda y aún así le gusta criticar, que por algo es el deporte nacional en España. Pero amigas, la tendencia wester pisa fuerte este año y ya está presente en todas las nuevas colecciones de nuestras tiendas low cost favoritas. Y hemos encontrado las botas cowboy más bonitas de It Shoes y Marta Sánchez como Paula Echevarría lo saben. La diseñadora de IT SHOES, Isis Alarcón, además de creadora y de ser la mejor embajadora de su firma especializada en calzado de calidad premium.

Marta Sánchez con botas cowboy. @itshoes

Botas cowboy, de It Shoes (374,95 euros)

Botas cowboy. It Shoes

Unas botas cowboy de It Shoes que Marta Sánchez ha combinado con unos jeans rotos, camisa y biker.