Hablemos del estilismo fashionista de Eugenia Osborne que nosotras vamos a llevar en nuestro próximo evento

Cada vez más, Eugenia Osborne está conquistando a todas las editoras de moda con sus looks de infarto. La celebridad ha acudido al evento Gio by Armani en Madrid y ha sacado sus mejores galas para demostrarnos que podemos permanecer nuestro estilo casual y sofisticado, pero con el añadido de prendas en tendencia. Exactamente, nos estamos refiriendo a la combinación de top de brillos (muy glamuroso) y pantalones de vestir muy altos con el que ha captado todas las miradas en el photocall. Eugenia Osborne ha lucido un cárdigan cortinilla en nude con lentejuelas en plateado con un único cierre en el escote. Este modelo de pieza ya lo hemos visto recientemente en los desfiles de Jacquemus y, posteriormente, en los looks de street style de Bella Hadid o Kendal Jenner. La celebridad ha combinado estas dos prendas con sandalias de tacón y bolso a modo de clutch. Asimismo, ha seguido con uno de sus peinados estrella, como es el moño clean look, que nunca falla para este tipo de eventos. Indiscutiblemente, Eugenia Osborne ha conseguido crear un look apropiado para la ocasión, pero con toques en tendencia y personalidad.

Durante el evento Gio by Armani también han asistido otras celebrities, como Isabelle Junot, Mónica Cruz o Manuela Velasco. Y, sobre todo, hemos visto que las invitadas se han decantado por el momento traje sastre o conjunto de chaqueta y pantalón en diversos colores y tejidos. Asimismo, no podemos dejar atrás el posado de Eugenia Silva con un look al más puro Saint Laurent en traje satinado con corbata y zapatos masculinos. Sin ninguna duda, ha incorporado varias tendencias que acabamos de analizar en la reciente Semana de la Moda.

Eugenia Osborne en Gio by Armani en Madrid. Gtres

Eugenia Osborne ha dejado atrás sus prendas más casuales y cómodas, para dar paso a un estilismo glamuroso y trendy que nosotras vamos a replicar para nuestro próximo evento.