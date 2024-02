No queremos que el invierno termine para copiar el estilismo cañero y funcional de Eugenia Osborne

Después de fijarnos en el look rompedor, pero funcional, de Eugenia Osborne, tenemos claro que no queremos que se acabe el invierno. Pues bien, la celebrity ha reaparecido tras hacer una visita a su padre, Bertín Osborne, con una chaqueta marrón de efecto pelo combinada con pantalones de polipiel y botas militares muy altas. Indiscutiblemente, estamos hablando de las dos prendas de ropa más vistas en esta temporada y que seguiremos viendo en los próximos meses, tal y como hemos podido comprobar en la Semana de la Moda. Todas estamos obsesionadas con los productos estrella que Eugenia Osborne utiliza en sus pasos de skin care o con su rutina de ejercicios para lucir tipazo. No obstante, también es una clara jefa de la moda con sus estilismos casuales, cómodos y versátiles. Y todas estas propuestas estilísticas son ideales para que nosotras nos inspiremos a la hora de vestir. Como, por ejemplo, con su repertorio de vestidos boho que también se los podría poner perfectamente Sara Carbonero, pues comparten muchos gustos de fondo de armario. Asimismo, sus vestidos de gala de marca española también son uno de sus imprescindibles en el vestidor (y hasta comparte un modelo con Paula Echevarría).

A lo largo de estos meses, no hemos parado de ver tanto en el streetstyle como en las redes sociales, looks tanto con chaquetas de efecto pelo como con pantalones de polipiel. Y es que son dos prendas que forman parte de un fondo de armario clásico y que nunca pasa de moda, pero que se puede adaptar a todos los estilos. Desde para las chicas más pijas de Madrid hasta para aquellas que se definen con una estética más cañera. Por lo que, Eugenia Osborne no ha dudado en unirse a estas dos tendencias tan vistas en la temporada de otoño-invierno 2023/2024 para comenzar el fin de semana derrochando estilazo.

Eugenia Osborne tiene el look que todas queremos para todos los días sin preocuparnos en la combinación ideal. Apuesta por una chaqueta de efecto pelo y unos pantalones de polipiel, porque siempre funcionan y están en sintonía con todos los acontecimientos.