De Marta Pombo a Eugenia Osborne, los looks de las famosas en el primer desfile de la MBFWM

Ahora sí que sí, podemos decir que ha arrancado MBFWM y lo ha hecho con el desfile de Pedro del Hierro con un photocall con muchos rostros conocidos, y con Tamara Falcó y Begoña Gómez como grandes estrellas de la primera jornada. Pero no solo ellas, Álvaro Morte, Eugenia Osborne, Carla Pereyra, Paco Roncero, Marc Clotet, Tomás Páramo, María G. de Jaime, Marta Pombo, Xavi Serrano y Juanjo Almeida, son algunos de los rostros conocidos que tampoco se han querido perder el primer desfile de apertura para conocer las nuevas propuestas de Pedro del Hierro para el próximo otoño- invierno 2024. Bajo el concepto 'Boreali', Pedro del Hierro presenta una colección donde los directores creativos Nacho Aguayo y Alex Miralles nos han trasladado a la noche más especial del año en ‘Hierskar', una isla remota en el círculo polar ártico, en la que llega la primera Aurora Boreal. Aunque nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el estilismo de Tamara Falcó que como siempre ha derrochando su estilo más clásico y pijo con uno de sus looks de su colección, como directora creativa y mejor embajadora de la firma.

La colección de mujer de Pedro del Hierro es muy femenina, siguiendo el baile y ritmo de las auroras boreales. Superposiciones de tejido que juegan con formas y texturas y resaltan la silueta. En la colección masculina, se encuentran juegos de proporciones donde las prendas voluminosas no solo juegan entre sí, si no que se combinan con otras con un fit más estrecho ofreciendo un amplio y actual abanico de siluetas. Todos ellos vestidos de la etiqueta, y estos son nuestroslooks favoritos del photocall previo al desfile de Pedro del Hierro.

Marta Pombo con traje rosa con chaleco a juego, todo muy oversize

Marta Pombo. Gtres

Eugenia Osborne con mini vestido de estilo chino, con volante en el bajo y flores bordadas en rojo

Eugnia Osborne. Gtres

Ana Cristina Portillo Domecq con conjunto camisero en verde

Ana Cristina Portillo Domecq. Gtres

Tomás Páramo y María G. de Jaime en el front row del desfile

Tomás Páramo y María García de Jaime. Gtres