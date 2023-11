Eugenia Silva despunta con un sencillo total black de pantalón y chaqueta muy elegante para el día a día

Si tenemos que escoger un conjunto versátil, atemporal y muy elegante y que podamos usar indistintamente tanto para la oficina como para ocasiones más especiales, no hay duda de que el conjunto de pantalón de pinza y chaqueta es el más recurrente. En tiendas podemos encontrar estos conjuntos en distintas tonalidades, cortes y estampados, desde el clásico en color azul marino hasta los más llamativos en color rosa, siguiendo la tendencia más viral que nos ha acompañado durante este año 2023, la tendencia 'barbiecore'. Esta primavera nuestras tiendas favoritas incorporaron una prenda que hasta antes no era tan vista, y es que los chalecos han pasado a formar parte de nuestros looks del día a día, dando ese toque original y diferente a aquellos más básicos. En este sentido y, pese a que cada temporada surjan nuevas tendencias, hay determinadas prendas que seguirán en nuestro armario pase lo que pase. Es el caso de, como hemos mencionado anteriormente, los conjuntos de chaqueta y pantalón de pinza. Estas prendas forman parte del denominado 'armario cápsula', que no es más que una serie de prendas atemporales, de calidad y muy básicas con las que podemos crear un sinfín de looks. En este sentido, Eugenia Silva, una de las celebrities con más estilo de nuestro país, subía un selfie en su cuenta de instagram con un look que no ha pasado desapercibido por su sencillez, elegancia y sofisticación. Se trata de un conjunto de chaqueta y pantalón de pinza en color negro que ha combinado con una camiseta blanca y unas botas negras.

Es esencial que tengamos en nuestro armario un conjunto de este tipo, ya que nos salva de cualquier apuro, pudiéndolo llevar tanto para el día a días como para eventos, dependiendo de los accesorios que escojamos. ¿Cómo combinar este conjunto según la ocasión? Para ir a la oficina, lo ideal sería que usemos nuestro conjunto en color negro con unas bailarinas de terciopelo tipo Mary Jane o unas sneakers blancas y un pañuelo estampado atado al cuello, pues este le dará el toque de color. Sin embargo, para ocasiones especiales, cambia las bailarinas por unos stilettos con mucho tacón y añade un body más especial. Sin lugar a dudas, este tipo de prendas admiten un sinfín de combinaciones y se adaptan a la perfección a cada ocasión. Es por ello por lo que Eugenia Silva las usa tanto, ya que son muy elegantes, sencillas y muy cómodas.

Eugenia Silva @eusilva

Pantalón ancho cintura satinada, de Zara (29,95€)

pantalón ancho cintura satinada Zara

Blazer entallada costuras, de Zara (49,95€)

Blazer entallada costuras Zara

Se trata de un look muy sencillo, clásico y elegante apto para todo tipo de ocasiones, un acierto absoluto el de Eugenia Silva.