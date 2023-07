Isabel Díaz Ayuso se ha comprado el vestido denim más veraniego (y efecto cinturita) para sus sandalias Cenicienta

Isabel Díaz Ayuso sigue sin quitarse sus sandalias de cuña y vinilo, pero eso sí, ha dejado loslooks en 'rojo Madrid' por este vestido denim de lo más veraniego en 'azul PP'. Aunque esta vez no hemos puesto nuestra mirada en el vestido de Isabel Díaz Ayuso, sino en sus sandalias Cenicienta como las que llevó Tamara Falcó en su primer look como casada. Porque las sandalias de vinilo son el calzado estrella del verano, y la presidente madrileña lo tiene claro en este lunes de resaca electoral. Unas sandalias que no se ha quitado en toda la semana con un vestido camisero rojo y otro igual pero en negro. Pero este miércoles ha querido apostar por uno de los tejidos más en tendencia del verano, el denim.

Las expertas en moda han demostrado que hay un tipo concreto de vestido denim que no solo es tendencia, sino que favorece a cualquier edad. Separándose del más habitual estilo de vestido denim, que acostumbra a contar con largo midi y estilo camisero, esta temporada las expertas en moda parecen tener muy claro cuál es el vestido denim al que seguir la pista y es el que ha llevadoIsabel Díaz Ayuso con escote cruzado y bajo con volante.

Ayuso preside la reunión del Comité Ejecutivo del PP de Madrid y la Junta Directiva Autonómica Alberto Ortega EUROPAPRESS

Ayuso ha optado por lucir un vestido denim con alpargatas de cuña con las tiras de vinilo. O lo que es lo mismo, las sandalias Cenicienta que triunfan entre las mujeres más pijas de Madrid que incluso sirven para los looks de invitada perfecta como el de Chenoa.