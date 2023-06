Isabel Díaz Ayuso derrocha elegancia (y felicidad) en su investidura con un increíble vestido de la firma de Vicky Martín Berrocal

Isabel Díaz Ayusono deja de sorprendernos con sus looks. Esta temporada la hemos visto en numerosas ocasiones con blazer y chaleco sastre,sus prendas de confianza de la primavera, con las que cerró la campaña electoral en Madrid un día antes de ser elegida como la presidenta de la comunidad. Sin embargo, hoy, para su segunda investidura, ha decidido salir de su zona de confort para enfundarse en este ideal vestido azul clarito que le sienta como un guante. La presidenta ha apostado por el made in Spain y ha escogido un vestido de Victoria, la firma de Vicky Martín Berrocal por la que también apostó la reina de Tik Tok, Lola Lolita, para deslumbrar en la alfombra roja de la última edición del Festival Internacional de Cine de Cannes, y la hija de la diseñadora, Alba Díaz, para acudir hace unas semanas, a laboda de Loreto Sesma y Willy Bárcenas.

La presidentaoptó por el modelo Violeta de la nueva colección de Prêt-à-Porter de la firma. Se trata de un vestido de color azul celeste, confeccionado a mano en España a partir de crepé y con escote de barco elástico (que le aportaba un toque sensual y muy sofisticado), anudado en el centro y decorado con un drapeado rodeando los hombros. Es un diseño con manga a la sisa y vestido con costadillo italiano, falda ajustada a la cintura con corte recto y largo midi y una pequeña abertura en el centro, por la parte trasera. Se trata de una opción discreta y muy elegante, con la que Isabel Díaz Ayuso ha lucido completamente apropiada para convertirse, por segunda vez consecutiva, en la presidenta (más estilosa) de la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso con vestido de Victoria

Isabel Díaz Ayuso gtres

Vestido Violeta Marfil, de Victoria (206,50€)

Vestido Violeta Marfil Victoria

Y es que si algo nos ha quedado claro es que Isabel Díaz Ayuso es uno de los rostros nacionales que más nos inspiran a la hora de vestir para cualquier ocasión.