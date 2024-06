La Infanta Cristina cumple 59 años y estos son los looks más históricos propios de una royal

Confirmamos que a lo largo de los años hemos analizado una clara evolución del estilo de la Infanta Cristina. Bien es cierto que desde su juventud, siempre hemos observado su afán por las prendas glamurosas, así como modernas y acordes a las tendencias del momento. No quitamos que la hija mediana del Rey Emérito y Doña Sofía también haya recurrido a la ropa casual y básica de fondo de armario, pero siempre ha añadido un toque distintivo a cada uno de sus looks. De la misma manera que la Infanta Elena siempre ha optado por atuendos clásicos y elegantes con blazers estructuradas y pantalones de pinza (sin olvidarse de su sombrero de confianza), su hermana ha arriesgado durante cada aparición pública. Hoy, 13 de junio, la Infanta Cristina cumple 59 años y no encontramos mejor momento para hablar sobre todos los looks históricos, más comentados y propios de la royal que ahora. Desde su separación de Iñaki Urdangarin, hemos visto a una royal con un armario mucho más sofisticado y cercano al lujo. Si hablamos de diseñadores españoles, a lo largo de los años, la Infanta Cristina ha confiado en Jesús Del Pozo o Lorenzo Caprile, como en su vestido de novia muy criticado por Armani o el conjunto de dos piezas que recientemente ha lucido en la boda de Almeida y Teresa Urquijo. En definitiva, a sus 59 años podemos decir que cuenta con una serie de looks dignos de ser recordados y estos son.

En los inicios en la moda de la Infanta Cristina hemos observado cómo ha confiado en siluetas relajadas y en prendas elegantes y recurrentes que nunca pasan de moda. Estamos hablando de vestidos de efecto satinado, blazers (en todos los colores y tejidos) con hombros estructurados o vaqueros rectos de tiro bajo. En la mayoría de sus estilismos ha apostado por colores y estampados llamativos y coloridos, como por los vestidos de estampado floral o étnico. Eso sí, siempre los ha defendido con mucha personalidad. No obstante, a día de hoy a sus 59 años ha descubierto un nuevo estilo que se acerca al lujo silencioso y con el que defiende la calidad de la prenda para una larga vida de uso. Además de hacer recurso de colores suaves y neutros que apuestan por la formalidad, se ha sentido identificada con las prendas de ropa que se ajustan y sientan bien a su silueta. Faldas midi plisadas, chaquetas slim o camisas clásicas. No obstante, también se ha apropiado de piezas modernas y en tendencia que llevan tanto las mujeres de 20 como de 50 años: pantalones denim muy anchos, faldas de encajes y transparencias o blusas semitransparentes. Es decir, en estos últimos meses la Infanta Cristina también ha incorporado a su armario tendencias que rejuvenecen su estilo.

Vestido estampado de efecto satinado

Su infalible americana en blanco al estilo Doña Letizia

Vestido midi en borgoña para cualquier acto oficial

Su estilo street style con vaqueros rectos de tiro bajo y chaqueta fluida

Un total look en negro de trench de polipiel, vaqueros y mocasines

Un traje de dos piezas con chaqueta de lentejuelas

El vestido de falda plisada perfecto para cualquier madrina de boda

Sus pantalones muy anchos más cómodos y favorecedores

El clásico vestido de estampado floral ideal para la temporada de primavera-verano

Falda midi de encaje y transparencias combinada con botas de tacón

Un estilismo a lo'New Look' de Dior con blazer ajustada y falda midi

El dos piezas marrón con detalles de cristales de Lorenzo Caprile

Una blazer eterna en gris

La Infanta Cristina a sus 59 años se ha convertido en todo un icono de moda con una clara evolución. Si antes apostaba por una modernidad con una explosión de color y estampación en sus looks, ahora se ha apropiado de las prendas que más rejuvenecen y sientan mejor a su silueta.