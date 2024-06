La Infanta Elena recurre a la blazer con broche más confiada (sin olvidarse de su sombrero) para una tarde de borrasca en Las Ventas

La Infanta Elena vuelve a sacar del armario su blazer más elegante (decorada con su broche estrella) para asistir a una tarde taurina en Las Ventas. Con la bajada de las temperaturas de Madrid, así como la borrasca que protagonizó el día de ayer, hemos tenido que recurrir de nuevo en las prendas de entretiempo. Si el viernes vimos a Victoria Federica con un look primaveral acompañado de la capa que querrán todas las invitadas, esta vez su madre ha tenido que confiar en su blazer más socorrida. La Feria de San Isidro continúa en el corso taurino de la capital recibiendo a los rostros más conocidos de la sociedad española. Desde Teresa Urquijo con un look madrileño en Las Ventas acompañada de Almeida hasta Tana Rivera con el mono largo en blanco más favorecedor para un evento especial. Esta vez, hablamos de la Infanta Elena, que no pierde el estilo en ningún momento y se mantiene fiel a todas sus prendas básicas y versátiles desde principio de año hasta final de este. Mientras que Victoria Federica se ha escapado a Marrakech, su madre no se ha olvidado de asistir este sábado tarde a Las Ventas con una combinación infalible y de última hora siempre y cuando bajan las temperaturas de inmediatez. Ha lucido su blazer con hombreras más recurrente decorada con un broche conjuntada con un pañuelo atado al cuello de estampado colorido, así como con su clásico sombrero en blanco. Indiscutiblemente, un look muy visto por la royal en más de una ocasión y se le considera el más confiado que todas tenemos en el armario.

Lo cierto es que la Infanta Elena cada vez más está descubriendo su armario. Si siempre ha apostado por prendas de ropa básica y de colores neutros, ahora la estamos viendo arriesgar poco a poco. Recordemos el vestido más colorido y sorprendente que la infanta Elena ha llevado en un acto oficial hace cuestión de días. Sin embargo, aunque la royal se declare una amante de lo sencillo y casual, muchos de sus looks nos ayudan a inspirarnos a la hora de vestirnos para ir al trabajo. Entre varias demostraciones, debemos mencionar los claros pantalones de lino de la Infanta Elena que llevaremos a la oficina este verano. No cabe duda de que mira y apuesta por lo funcional, cómodo y atemporal para conformar un fondo de armario cápsula.

Infanta Elena en Las Ventas. Gtres

Una vez más, la Infanta Elena acude a Las Ventas con un look de lo más confiado e identificativo, así como funcional para la bajada de temperaturas en Madrid.